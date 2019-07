vor 4 Min.

Das ist beim Filmfestival geboten

In Ballmertshofen werden 15 Streifen gezeigt

Von Michaela Asum

Zum 42. Mal stellen die Legner-Geschwister und ihre Helfercrew das Filmfestival in Ballmertshofen auf die Beine – gleich hinter der Landesgrenze. Was in einer kleinen Scheune geboren wurde, hat sich etabliert. Das Filmfest Ballmertshofen wurde in der Kategorie Lebenswerk für beispielhaftes kulturelles Engagement mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet.

Dass das kultige Filmfest Ballmertshofen am letzten Juli-Wochenende bereits zum 42. Mal über die Leinwand flimmert, hat damit zu tun, dass nicht wenige aus der inzwischen fast 40-köpfigen „Filmfestk(r)uh“ Langstreckenläufer und Marathonis sind. Das erste Ballmertshofer Filmfest fand im Juli 1978 statt, nur wenige Wochen nach dem ersten Konzert des Liedermachers Bob Dylan in Deutschland. Damals machte sich die „Filmfestkruh“ auf den Weg zum Nürnberger Zeppelinfeld und lud Bob Dylan mit einem großen Banner nach Ballmertshofen ein.

Das Warten auf den Liedermacher aus Minnesota gehört seit dem ersten Ballmertshofer Filmfest Ende der 70er-Jahre unverändert zum Ballmertshofer Filmfest wie das Rahmenprogramm mit dem Sebastian-Kneipp-Gedächtnislauf am Samstagvormittag, dem Filmfest-Konzert am Samstagabend – mit der Newcomer-Band Between Owls aus Freiburg – dem Filmfest-Fußballderby am Sonntagnachmittag, und natürlich den Kinovorführungen von frühmorgens bis spätabends im ehemaligen Schulsaal, der benachbarten Scheune und unter dem Sternenhimmel der 400 Seelengemeinde, gerade noch links von der bayerischen Grenze. Lokalkolorit garantieren bei der 42. Ausgabe dieses Kult- und Kulturevents nicht nur die Küchenfee mit Maultaschen-Mittagessen, sondern auch, Premiere beim Filmfest, der Beitrag der Theatergruppe Kösingen mit ihren Lach- und Sachgeschichten im Rahmen des Projekts „Wir sind das Härtsfeld“. Auch in diesem Jahr kann man zelten, an Spielen teilnehmen und Filme schauen. Von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, werden 15 Filme gezeigt. In der Scheune gibt es ein spezielles Programm für die kleinsten Gäste. Für das leibliche Wohl ist wie jedes Jahr gesorgt und man kann das Programm, ob von der Leinwand oder von der Live-Bühne, genießen. Das genaue Programm des 42. Filmfests Ballmertshofen findet sich gleich auf zwei eigenen Filmfest-Websites: www.filmfestkuh.de und www.filmfestkruh.de. (mias, pm)

