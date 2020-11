vor 16 Min.

Das ist die Sprecherin der Mittelschüler im Kreis Dillingen

Die 15-jährige Lena Herreiner von der Mittelschule in Bissingen ist die neue Sprecherin der Mittelschulen im Landkreis Dillingen.

Die Mittelschulen im Landkreis Dillingen/Donau haben eine neue Schülersprecherin: die 15-jährige Lena Herreiner von der Mittelschule in Bissingen. Sie erhielt bei der Landkreisschülersprecherwahl in Lauingen die Stimmenmehrheit. Ihr Stellvertreter ist Marc Brenner (Hyazinth-Wäckerle-MS Lauingen). Beide konnten bei der Vorstellung ihrer Person sowie den Aktivitäten der Schülermitverantwortung (SMV) mit ihren Zielen und ihrer Persönlichkeit überzeugen.

Fast alle Mittelschulen aus dem Landkreis Dillingen waren vertreten

Benedikt Wagner, Schulpsychologe, organisierte die Wahl an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen laut Pressemitteilung in gekonnter Manier und ermöglichte den Schülern sowie ihren Verbindungslehrern eine coronasichere Veranstaltung mit Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht.

Trotz der aktuellen Lage waren fast alle Mittelschulen des Landkreises vertreten. Benedikt Wagner erläuterte mit einführenden Worten und einem themenbezogenen Video die Aufgaben von Schülersprechern, der SMV und wie man auf nächsthöheren Ebenen (Bezirksebene, Landesebene) zusammenarbeiten kann.

Es folgten die persönliche Vorstellung der Schülersprecher, die Beschreibung verschiedener durchgeführter und geplanter Aktivitäten an den jeweiligen Schulen sowie deren Ziele und Vorstellungen. Darunter auch Ideen, wie man die Schülermitverantwortungen des Landkreises vernetzen und zusammenarbeiten könnte.

Lena Herreiner freute sich über die Wahl und auf die neue Aufgabe und hofft, trotz der angespannten Corona-Situation bald initiativ werden zu können, um neue Projekte zum Wohle der Mitschüler und zur Bereicherung des Schullebens zu starten.

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Wagner bei den Schülersprechern und ihren Verbindungslehrern für ihr Engagement und das Kommen und wünschte viel Erfolg bei den zukünftigen Vorhaben an den Mittelschulen im Landkreis. (pm)

