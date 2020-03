Das ist in den Ferien im Landkreis Dillingen geboten

Plus Auf 52 Seiten bietet der Kreisjugendring für Kinder und Schüler jede Menge Spaß und Angebote in der Freizeit. Es reicht von Zeltlager, Wanderzirkus bis hin zu tierischen Orten und Waldcamps.

Als große Bereicherung des außerschulischen Bildungsangebots im Landkreis hat Landrat Leo Schrell das neue Ferien- und Freizeitprogramm bezeichnet, das der Kreisjugendring in diesen Tagen auf der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung WIR 2020 in Dillingen am Stand des Landkreises offiziell präsentiert hat. Anwesend waren auch Vertreter der verschiedenen Jugendverbände, deren Veranstaltungen sich ebenfalls im Programmheft befinden. Schrell dankte dabei der Vorsitzenden des Kreisjugendrings, Lena Bayer, und dem gesamten Leitungs- und Betreuerteam für die erneute Initiative zur Auflage des Programms, das bereits online unter www.kjr-dillingen.de zum Download zur Verfügung steht.

Kreisjugendring Dillingen, Wasserwacht Lauingen, Pfarrjugend Gundelfingen

Neben den Veranstaltungen des Kreisjugendrings Dillingen enthält das Jahresprogramm eine große Anzahl von Aktionen, Zeltlagern und Maßnahmen von 14 Jugendverbänden und Einrichtungen der Jugendarbeit. Zu den Veranstaltern 2020 zählen die Jugendpflege Wertingen, der Jugendtreff Wertingen e.V., Deutsche Jugend in Europa, die Evangelische Jugend im Dekanat Neu-Ulm, die Katholische Jugendstelle Donauwörth, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die Pfarrjugend Gundelfingen, der Schützenverein Aschberg Aislingen e.V, die Wasserwacht Lauingen, die THW-Jugend im Landkreis Dillingen, die Pfadfinder Royal Rangers, die Umweltstation mooseum, die Museumspädagogik Schloss Höchstädt und der „Neue Weg/Bistum Augsburg“. In der 52-seitigen Broschüre sind insgesamt 67 Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien aufgelistet. Das Programm wurde bereits an allen Schulen des Landkreises verteilt.

Alle zwei Jahre findet neben den jährlichen Zeltlagern auf dem Michelsberg das Angelzeltlager des Kreisjugendrings statt. Auch 2020 wird eine Gruppe Kinder mit dem Fischereiverein Wittislingen e.V. den richtigen Umgang mit der Angelrute lernen.

Die sehr beliebten Ferienbetreuungsangebote der „Waldcamps“ in Dillingen, Wertingen, Höchstädt und Buttenwiesen stehen natürlich wieder auf dem Programm. Hier sollen die Kinder eine Woche lang dazu angeregt werden, die natürlichen Ressourcen der Natur bzw. des heimischen Walds zu nutzen, um neue Spiel- und Beschäftigungsideen zu entwickeln. Mit dem Ferienbetreuungsangebot „Kesselpiraten“ bietet der Kreisjugendring gemeinsam mit der Marktgemeinde Bissingen eine weitere sehr gefragte ganztägige Ferienbetreuung auf dem Zeltplatz Michelsberg bei Thalheim/Fronhofen an. Auch der „Wanderzirkus mit dem Spielmobil“ findet zum zweiten Mal statt. Dieses Mal mit Stopps in Höchstädt, Binswangen, Lauingen, Gundelfingen und Haunsheim.

Exotische und heimische Tiere kennenlernen

Eine neue Ferienbetreuung wird 2020 in den Osterferien angeboten: Jeden Tag fahren die Kinder an verschiedene „tierische Orte“, wo sie exotische und heimische Tiere hautnah erleben können. Um den schulfreien Buß- und Bettag abzudecken, wird zum ersten Mal eine Fahrt nach Heilbronn zur „experimenta“ angeboten. Eine weitere Besonderheit dieses Jahr ist die Fahrt in den Europapark nach Rust für alle Jugendleiter, die als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit angeboten wird. Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Kreisjugendrings Dillingen.

Am 16. März 2020 anmelden

Die Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen erfolgt stets beim jeweiligen Jugendverband bzw. Veranstalter. Einheitlicher Anmeldebeginn für alle Veranstaltungen des Kreisjugendrings ist Montag, 16. März, 18 Uhr. Die Platzreservierung erfolgt ausschließlich online über die Internetseite des Kreisjugendrings Dillingen (www.kjr-dillingen.de). Für die „Tierische Woche“ werden Anmeldungen bereits ab sofort angenommen. Aufgrund der großen Nachfrage bittet der Kreisjugendring alle Eltern um Verständnis, falls eine Bearbeitung der Anmeldungen einige Tage in Anspruch nehmen kann. Anmeldungen, die vor Anmeldebeginn eingehen, können leider nicht berücksichtigt werden. (pm)

