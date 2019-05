11:35 Uhr

Das ist zum Streetfood-Festival in Dillingen geboten

Standbetreiber Martin Grob (links) und Veranstalter Eric Simanowski freuen sich auf das Streetfood-Festival am Wochenende in Dillingen.

Das Streetfood-Festival in Dillingen bekommt eine Neuauflage. Was in diesem Jahr geboten ist, verraten die Veranstalter bereits in einer kurzen Ankündigung.

Beim ersten Dillinger Streetfood-Festival im Juni des vergangenen Jahres herrschte in der Kreisstadt ein Wochenende lang der kulinarische Ausnahmezustand. Überall auf dem Festplatz in Dillingen strömen Gästen sofort die verschiedenste Duftaromen in die Nase. An allen Ecken wurde beim ersten Streetfood-Festival in Dillingen gekocht oder genascht.

Und am Ende haben nach Angaben der Veranstalter etwa 10.000 Besucher verschiedenste Gerichte aus aller Welt probiert. Von Freitag, 3. Mai, ab 16 Uhr, bis Sonntag, 5. Mai (wie am Samstag ab 12 Uhr), wird das Streetfood-Festival nun wiederholt.

Streetfood-Festival in Dillingen: Was bei der Neuauflage 2019 geboten ist

Wie Veranstalter Eric Simanowski mitteilt, gibt es rund 25 Stände mit vielen kulinarischen Highlights. Unter anderem werde auch der neueste Trend aus den USA vertreten sein – schwarzes Eis, das besonders gut bei den kleinen Gästen ankomme. Neu ist dieses Jahr der „Shisha-Truck“ mit Chill-Area, kündigt Simanowski an.

Es werden ein großes Bungee-Trampolin und eine große Rundbogen-Trailer-Bühne aufgebaut, wo mehreren Bands und Tanzgruppen das kulinarische Event zu einem Erlebnis abrunden. (pm, bv)

