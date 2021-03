vor 12 Min.

Das müssen Corona-Impflinge im Kreis Dillingen wissen

Immer wieder tauchen Fragen rund um das Impfen auf. Welche Unterlagen brauchen Impflinge und wo ist überhaupt das Impfzentrum in Wertingen genau? Die Antworten im Überblick.

Immer wieder tauchen Fragen rund um das Impfen auf. Welche Unterlagen brauchen Impflinge und wo ist überhaupt das Impfzentrum in Wertingen genau? Die Antworten im Überblick.

Wer wird derzeit geimpft?

Personen der Priorisierungsgruppe 1, das sind Menschen über 80 Jahre und Menschen, die Ältere oder Pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen wie Ärzte, Pfleger, medizinisches Personal.

Seit wenigen Tagen haben auch Personen der Priorisierungsgruppe II ein Impfangebot für eine Impfung mit AstraZeneca erhalten. In absehbarer Zeit sollen auch Personen unter 65 Jahren der Priorisierungsgruppe III eine Einladung erhalten. Insgesamt sind im Landkreis Dillingen laut Bayerischem Landesamt für Statistik (Stand: 2019) etwa 79000 Personen älter als 19 Jahre.

Was muss man tun, wenn man geimpft werden möchte?

Egal, zu welcher Personengruppe man gehört, man muss sich anmelden. Das geht telefonisch, unter der Nummer 09071/7749762 oder online im Bayerischen Impfzentrum.

Wie erfahre ich, dass ich geimpft werde?

Wer sich registriert hat und dran ist, erhält eine E-Mail und eine Nachricht aufs Handy. Die Benachrichtigung kann sehr kurzfristig erfolgen, weil das Dillinger Landratsamt nur Termine vergibt, wenn ausreichend Impfstoff da ist. Ist er benachrichtigt, kann sich der Impfling je einen Termin für die erste und die zweite Impfung aussuchen. Diese seien dann fix vereinbart. Bleiben Termine frei, rücken andere per System nach.

Zum Impftermin in Wertingen sollte man einiges mitbringen

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Der Anspruch auf die Schutzimpfung ist vom Impfwilligen gegenüber dem Impfzentrum in geeigneter Form nachzuweisen. Deshalb sollten folgende Unterlagen zwingend mitgebracht werden: Personalausweis oder anderen Lichtbildausweis und - falls vorhanden - einen Impfpass sowie ärztliche Atteste.

Außer den Personen über 80 Jahren müssen Beschäftigte in stationären und teilstationären Einrichtungen, Personen die im Rahmen der ambulanten Pflegedienste, in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit sehr hohem Expositionsrisiko oder in medizinischen Einrichtungen als externe Kräfte regelmäßig Personen behandeln, durch entsprechende Bescheinigungen des Arbeitgebers die Zugehörigkeit zur Priorisierungsgruppe 1 nachweisen.

Zudem bittet das Landratsamt, den Impfbogen und das Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung bereits zu Hause ggf. mit Hilfe von Angehörigen über die Homepage des Landratsamtes https://www.landkreis-dillingen.de/formulare-zur-corona-impfung herunterzuladen, sorgfältig zu lesen und ausgefüllt mit ins Impfzentrum zu bringen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass an Personen über 64 Jahre nur die mRNA-Impfstoffe (BioN-Tech/Pfizer und Moderna) und Personen bis 64 Jahre derzeit nur der Vektor-Impfstoff AstraZeneca verimpft wird. Sofern dritte Personen für eine impfwillige Person handeln, bedarf es der Vorlage einer entsprechenden Vollmacht. Falls diese Unterlagen nicht zu Hause vorbereitet und ausgefüllt zur Impfung mitgebracht werden können, empfiehlt sich, nach Möglichkeit einen Angehörigen oder Bekannten mitzubringen, der vor Ort im Impfzentrum beim Ausfüllen und Lesen der Unterlagen unterstützen kann.

Was empfiehlt das Dillinger Gesundheitsamt Menschen, die schon Corona hatten?

Wann sollte ich am Impfzentrum sein?

Damit es keinen Stau gibt, empfiehlt das Landratsamt, zehn Minuten vor dem Termin da zu sein.

Wo ist das Impfzentrum?

Das Impfzentrum ist in der Pestalozzistraße 14 in Wertingen, im derzeit unbenutzten Hallenbad samt Dreifachturnhalle. Die Gebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus.

Wie viele Menschen können dort geimpft werden?

Die Kapazitäten sollen demnächst auf 700 Impfungen pro Tag ausgebaut werden.

Was sollten Menschen beachten, die bereits Corona hatten?

Die Leiterin des Dillinger Gesundheitsamtes, Dr. Uta-Maria Kastner, empfiehlt: Betroffene sollten nicht die Antigene (Protein als Teil des Virus) testen, sondern die Antikörper (körpereigene Abwehrstoffe) im Blut bestimmen lassen. „Wichtig ist, dass anhand des positiven Antikörpernachweises (SARS CoV-2 IgG) zwar eine stattgefundene Infektion anzunehmen ist, dies allerdings nicht zwangsweise bedeutet, dass damit ein Infektionsschutz (Immunität) verbunden ist.“ Die für diese Aussage notwendigen Langzeituntersuchungen kann es laut Dr. Kastner aktuell noch nicht geben. Selbst bei Personen, die die Infektion sicher durchgemacht haben, seien aber Antikörper nicht immer nachweisbar. Deshalb sei der Antikörpernachweis bis jetzt immer noch eine privatärztliche Leistung und koste etwa 50 Euro.

Laut RKI sei davon auszugehen, dass Personen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19 genesen sind, zumindest vorübergehend über einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung verfügen. Aufgrund dieser anzunehmenden Immunität nach durchgemachter Infektion, zur Vermeidung überschießender Nebenwirkungen und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels sollten ehemals an Covid-19 erkrankte Personen nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (STIKO) unter Berücksichtigung der Priorisierung im Regelfall etwa sechs Monate nach Genesung geimpft werden. „Grundsätzlich sollen auch diejenigen, die die Infektion schon hatten, geimpft werden, weil bisher unbekannt ist, wie lange die Immunität anhält“, betont Dr. Kastner.

Wer im Kreis Dillingen beantwortet weitere Fragen zur Corona-Pandemie?

Das Bürgertelefon des Landratsamtes hilft bei Fragen zur Corona-Pandemie. Telefon 09071 51-350, E-Mail: btelefon@landratsamt.dillingen.de

Wo ist das Dillinger Testzentrum?

Es befindet sich in der Weberstraße in Dillingen, im ehemaligen Gesundheitsamt. Wer sich testen lassen möchte, muss telefonisch, Nummer 09071 51-4888, einen Termin vereinbaren. Beim Anruf bei der Koordinationsstelle wird die konkrete Uhrzeit zum Abstrich zugewiesen. Vor dem Termin der freiwilligen Testung muss eine Registrierung auf der Internetseite bei dem beauftragten Labor Eurofins stattfinden: https://covidtestbayern.sampletracker.eu/. (mit pm)





Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen