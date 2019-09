18:29 Uhr

Das sagen Besucher über die GET 2019

Tausende Besucher strömen an diesem Wochenende auf die GET 2019.

Auf der GET ist Bernd Kindig schon, seit es die Messe in der Gärtnerstadt gibt. „Es gehört für mich dazu, die Heimatkultur zu pflegen, und wenn es ein Event in der eigenen Stadt gibt, hinzugehen und sich einzusetzen“, sagt Kindig. Der 47-jährige Gundelfinger spielt als Schlagzeuger der Stadtkapelle auf der GET. Daneben schlendert er einfach so über das Messegelände. „Ich informiere ich mich an den vielen Ständen und treffe Bekannte. Auch für die Kinder gibt es ein gutes Programm.“

GET 2019: Viele Besucher aus dem angrenzenden Baden-Württemberg

Karl Meyer ist ein „Grenzgänger“. Der Besucher stammt aus Neresheim im angrenzenden Baden-Württemberg. Er ist das zweite Mal auf den Erlebnistagen. „Es ist schön, wenn man auf der GET Bekannte trifft und gute Unterhaltungen führt“, sagt er. Dazu sei das Angebot der Aussteller „gewaltig“. „Man kommt beim Durchlaufen mit dem Schauen ja gar nicht nach.“ Bis dato habe er sich ein Reinigungsmittel gekauft und sich über neue Fenster beraten lassen. „Ursprünglich wollten wir nur am Freitag kommen“, sagt Meyer. „Es ist hier aber so viel geboten, dass wir am Wochenende wahrscheinlich noch einmal herfahren.“

So mancher kommt wegen seiner Kinder

Speziell wegen ihrer Kinder ist Stefanie Gehrig aus Lauingen auf der GET. „Für sie gibt es hier einige Angebote, sodass sie bestimmt gut beschäftigt sind“, sagt die 31-Jährige. Sie ist das erste Mal auf der GET und möchte selbst einfach über das Gelände schauen und einen netten Nachmittag verbringen. „Etwas Bestimmtes suche ich nicht. Aber wenn ich etwas sehe, das ich brauche, dann nehme ich es mit“, sagt die Lauingerin.

Die erste GET ist es auch für Gertrud Müller aus Großkötz (Landkreis Günzburg). Gekommen ist sie vor allem wegen ihrer Nichte, die Ausstellerin ist. Ihre ersten Eindrücke von der Messe sind positiv. „Die Atmosphäre ist angenehm, die Stände sind schön aufgebaut und es sind viele Leute gekommen“, sagt die 72-Jährige. Vor allem gefalle ihr, dass die Messe nicht so groß ist wie andere. „Das Angebot ist in meinen Augen aber trotzdem überwältigend.“ (ands)

