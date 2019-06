vor 38 Min.

Das sind die Glanzlichter der Dillinger Kulturtage

Vom 21. September bis 12. Oktober finden im Landkreis vielfältige musikalische Events statt. Was im Rahmen der Dillinger Kulturtage alles aufgeboten wird.

Von Margot Sylvia Ruf

Ein qualitativ eindrucksvolles Programm in einer besonderen Vielfalt bieten die Kulturtage 2019, die vom 21. September bis zum 12. Oktober über die Bühne gehen werden. Die Verantwortlichen von DLG Kultur und Wir, haben in monatelanger Vorarbeit, Interpreten für den musikalischen Bereich des renommierten Kulturreigens verpflichten können, die eine große Bandbreite des künstlerischen Schaffens aufweisen. Solisten, Chöre und interessante Gruppen sind aufgeboten, um ein musikbegeistertes Publikum zu den Veranstaltungen zu locken. Geschäftsführerin Lydia Edin vom Kulturamt des Landkreises hat immer noch Telefonanrufer, die sich dafür interessieren, bei den Dillinger Kulturtagen mitzumachen.

Die Perlen der Veranstaltugnsreihe

Eine Perle dürfte in der Veranstaltungspalette ein Auftritt in der ehemaligen Kapuzinerkirche in Dillingen darstellen. Dort ist am Montag, 23. September, 19.30 Uhr, Ute Kreidler aus Rheinland-Pfalz mit ihren Klangvisionen der Heiligen Hildegard von Bingen zu erleben. „Spirit Antiqua“ hofft auf ein begeistertes Publikum.

Neben Interpreten von Rang sind auch einheimische Musiker mit von der Partie, um dem musikalischen Bereich der Kulturtage zu Glanz zu verhelfen. Im Stadtsaal in Dillingen präsentieren sich die Stadtkapelle Dillingen und der Musikverein Donautaler Fristingen-Kicklingen mit einer Reise in die europäischen Länder der Partnerstädte Dillingens. 80 Musiker warten mit ihrem ganzen Können auf. Traditionelle und konzertante Blasmusik wird am Sonntag, 29. September zu hören sein.

Klavierduo Fourte mit Eva Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi

„Vier Hände an der schönen blauen Donau“ heißt es am Freitag, 27. September, im Festsaal des Rathauses in Lauingen. Das Klavierduo Fourte mit Eva Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi will mit Schubert und Johann Strauß, Smetana und Mendelssohn-Bartholdy einen besonderen musikalischen Abend gestalten. Die Künstler des Nördlinger Bachtrompeten-Ensembles sind seit langer Zeit immer wieder gerne im Raum Dillingen zu Gast. Bei den Kulturtagen treten sie in der Augustinerkirche in Lauingen am 2. Oktober auf.

Das Geistliche Kammerkonzert in der Basilika St. Peter in Dillingen bietet am 6. Oktober Pergolesis „Stabat Mater“. Die Begeisterung für das Werk des mit 26 Jahren Verstorbenen hält bis zum heutigen Tag an und hat eine ergreifende Wirkung. Ein virtuoses Klavierkonzert von Chopin bis Liszt erwartet die Besucher in der Synagoge in Binswangen am 22. September. Es gastiert Valerij Petasch. Er kommt aus Moskau. Derzeit ist er Dozent an der Uni in Ulm.

Bei den Dillinger Kulturtagen wechseln sich auswärtige Gäste von Rang und unterschiedliche heimische Künstler in der Programmfolge ab. Man freue sich, wieder ein so anspruchsvolles Repertoire aufbieten zu können, darin sind sich der Vorsitzende von Kultur und Wir, Anton Kapfer und Geschäftsführerin Lydia Edin einig.

Lesen Sie dazu auch: Kultur pur im Landkreis Dillingen

Kultur und Wir: 2019 wird groß gefeiert