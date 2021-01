vor 14 Min.

Das sind die aktuellen Corona-Fallzahlen für den 3. Januar

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Landkreis Dillingen bis zum Sonntag wieder angestiegen und liegt jetzt knapp über 100.

Wie das Landratsamt Dillingen am Sonntag mitteilt, beträgt die 7-Tages-Inzidenz 101,49. Am 1. Januar lag sie bei 93,20. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Derzeit gibt es laut Landratsamt aktive Fälle 125 (Meldefälle unter Quarantäne). 81 Tote sind mittlerweile im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen.

Insgesamt 436 Quarantänefälle im Landkreis Dillingen

1769 Personen haben die Quarantäne bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 456 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I). (pm)

