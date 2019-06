vor 1 Min.

Das sind die sportlichen Aushängeschilder im Kesseltal

Zum Abschluss des Sportlerempfangs in der Bissinger Friedrich-Hartmann-Sporthalle stellten sich die mit Plaketten und Urkunden ausgezeichneten Sportler zu einem Erinnerungsbild auf. Dabei sei anzumerken, dass nicht alle ausgezeichneten Sportler an dem Empfang teilnehmen konnten.

Die Marktgemeinde Bissingen ehrt seine Spitzenathleten. Einer sticht unter den knapp hundert Ehrenamtlichen hervor.

Von Horst von Weitershausen

Beinahe hundert Sportlerinnen und Sportler mit Betreuern und Übungsleitern sowie 16 Funktionäre wurden im Rahmen eines Empfangs in der Friedrich-Hartmann-Sporthalle von Bissingen für besondere sportliche Leistungen und Verdienste geehrt. „Alle zwei Jahre wird diese Ehrung seit dem 2005 von der Marktgemeinde durchgeführt, um den Sportlerinnen und Sportlern auch in ihrem Auftreten als hervorragende Botschafter der Marktgemeinde Bissingen zu danken“, sagte Zweiter Bürgermeister Stephan Herreiner bei der Eröffnung des Festaktes. Wie schon in den sieben Sportlerempfängen in der Vergangenheit, hatten sich auch für die diesjährige Veranstaltung zahlreiche Ehrengäste eingefunden, um dem Sportlerempfang den gebührenden Rahmen zu verleihen. Neben Kreistagsmitgliedern, Gemeinderäten und Vertretern der beiden Bissinger Geldinstitute, wurde auch BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Grasser gesichtet.

Darüber hinaus hatten es sich die Sportler des Jahres seit dem Jahr 2005 nicht nehmen lassen, an dieser großen Veranstaltung für den Sport in der Marktgemeinde Bissingen teilzunehmen – und ihre „Nachfolger“ zu würdigen. Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung gestaltete der Musikverein Kesseltal Bissingen unter der Leitung von Jochen Ruf.

Fairness in Sieg und Niederlage

Stephan Herreiner stellte in seiner Laudatio die Werte des Sports wie beispielsweise Fairness in Sieg und Niederlage in den Vordergrund. Dabei stellte er fest, dass diese Werte auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen wünschenswert seien. Für die Sportler, deren Betreuer, Trainer und Übungsleiter zahle sich das Training mit Entbehrungen und manchmal auch körperlichen Qualen irgend einmal aus, sagte Herreiner. Noch dazu, wenn es dazu dient, zu denen zu gehören, die alle zwei Jahre im Rahmen des Sportlerempfangs der Gemeinde Bissingen mit einer Sportplakette in Gold, Silber oder Bronze, dem Ehrenbrief in Gold oder einer Ehrenurkunde in Silber ausgezeichnet zu werden.

In diesem Zusammenhang dankte Herreiner Brigitte Braun von der Verwaltung mit ihren Helfern, die es ermöglicht haben, diesen Sportlerempfang in diesem Rahmen durchzuführen. Anschließend wurden von Herreiner mit seinem Bürgermeister-Kollegen Anton Schmid die Ehrungen durchgeführt.

Zum Sportler des Jahres 2019 der Marktgemeinde Bissingen hatte der Bissinger Gemeinderat den überaus erfolgreichen Bissinger Sportschützen Roland Ermark vom Schützenverein Asbach-Bäumenheim gewählt.

