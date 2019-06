vor 43 Min.

Das sorgt für Abwechslung in den Ferien

Anmeldung für Lauinger Programm

Auch in diesem Jahr konnten in Lauingen zahlreiche Programmpunkte für eine abwechslungsreiche Gestaltung der Sommerferien zusammengestellt werden. Für alle Kinder steht laut Pressemitteilung eine bunte Mischung an Veranstaltungen zur Verfügung. Neben sportlichen und künstlerischen Aktivitäten gibt es auch wieder Ausflüge, Kinobesuche und vieles mehr. Der Programmflyer, der in den kommenden Tagen an die Schulen verteilt wird, ist auch bei den örtlichen Banken, in verschiedenen Lauinger Geschäften und im Bürgerbüro der Stadt Lauingen (Donau) erhältlich.

Um bei der Anmeldung für das Kinderferienprogramm 2019 lange Wartezeiten zu vermeiden, bietet die Stadt Lauingen wieder die Online-Anmeldung an. Alle wichtigen Informationen hierzu bekommen Interessierte auf www.lauingen.feripro.de. Unter diesem Link kann bereits das Ferienprogramm online eingesehen werden, und hier erfolgt ab 1. bis 9. Juli auch die Online-Anmeldung. Nach diesem Zeitraum ist weiterhin, bei nicht ausgebuchten Veranstaltungen, eine Online-Anmeldung per Sofortbuchung möglich. Falls man selbst keinen Internetzugang hat, kann die Anmeldung auch im Bürgerbüro der Stadt Lauingen, bei persönlicher Vorsprache zu den gängigen Öffnungszeiten, getätigt werden. (pm)

Themen Folgen