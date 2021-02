vor 57 Min.

Das vielfältige Angebot der Vhs von Wertingen, Lauingen und Gundelfingen

Trotz aller Einschränkungen der Pandemie gibt es im neuen Semester über 150 Angebote bei den jeweiligen Außenstellen der Vhs Donau-Zusam. Viele Kurse finden heuer im Freien statt. Was in Gundelfingen, Lauingen, Wertingen... geboten ist.

Es war eine Herkules-Aufgabe, die die Volkshochschule Donau-Zusam in den vergangenen Wochen zu bewältigen hatte. Unter Berücksichtigung der Lockdown- und Corona-Vorgaben haben die Verantwortlichen nun das neue Programmheft und die Kurse für das Frühjahr- und Sommersemester auf die Beine gestellt. Trotz der Einschränkungen bringen es die drei Partner-Volkshochschulen Gundelfingen, Lauingen mit den Außenstellen Wittislingen und Aschberg sowie die Vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen auf jeweils mehr als 150 Angebote.

„Es war uns ein großes Anliegen, trotz der Unsicherheiten für die Menschen vor Ort da zu sein und ein vielseitiges, inspirierendes und breit gefächertes Programm auf die Beine zu stellen“, heißt es unisono aus den drei Geschäftsstellen, die zusammen wieder einen gemeinsamen Mantelteil erarbeitet haben. „Darin haben wir dieses Mal den Schwerpunkt auf Stadtführungen vor Ort gelegt“, sagt die Verbund-Koordinatorin Petra Mantwied. „Der Gedanke war, die Leser auf die versteckten Schätze vor Ort aufmerksam zu machen.“ Neben den klassischen werden zum Beispiel auch gesungene und kulinarische Stadtführungen angeboten.

Sprachkurse und Kulturfahrten bei der Vhs Gundelfingen

Dazu kommen noch die vielen individuellen Kurse, die die Volkshochschulen anbieten. Bei der Vhs in Gundelfingen sind es 155 mit einem Schwerpunkt auf zusätzlichen und neuen Outdoor-Veranstaltungen. Aber auch die Zahl der EDV- und Sprachkurse wurde aufgestockt. Ein Schwerpunkt dort sind nach wie vor die Kunst- und Kulturfahrten, die in dem Semester nach Stuttgart, München, Regensburg und Ulm geplant sind.

Raus in die Natur mit der Vhs Lauingen

Outdoor ist auch das Stichwort bei der Vhs Lauingen. Neben dem klassischen Bildungsangebot werden bei den rund 170 Veranstaltungen viele Termine im Freien stattfinden. Zu einer meditativ angeleiteten Drachenbootfahrt kommen unter anderen ein Fahrtechnik-Kurs für Biker oder eine Exkursion auf dem Premiumwanderweg Donauwald.

Töpfern oder Flechten in Wittislingen oder im Aschberg

Neues und Kreatives wartet auf die Menschen in Wittislingen und dem Bereich Aschberg, zum Beispiel mit Haarflecht- und Töpferkursen.

Yoga und Beton-Experimente mit der der Vhs Zusamtal

Bei der Vhs Zusamtal sind 30 der 180 Angebote neu. „Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir zum Beispiel die Anzahl der Yoga-Kurse erhöht“, verrät die pädagogische Leiterin Daniela Stix. Neben zahlreichen Kursen in der Natur gibt es auch Etliches für die eigenen vier Wände. So kann zum Beispiel mit Beton oder Schlagmetall experimentiert werden. Darüber hinaus wird im Zusamtal gerade am Ausbau von Online-Kursen und Webinaren gearbeitet. „Momentan sind wir dabei, die Sparte auszubauen, zu erweitern und zu aktualisieren“, so Stix.

Trotz der Vorfreude auf das neue Semester kommt es coronabedingt auch zu Einschränkungen im neuen Programm. „Wir müssen unsere Gruppengrößen durch die Vorgaben und Vorschriften anpassen und reduzieren. Einige beliebte Themen, wie zum Beispiel Konzertfahrten, konnten wir wegen der Unsicherheiten gar nicht anbieten“, bedauert Organisatorin Petra Mantwied. Und auch während des Semesters kann es – je nach Lage – immer wieder zu Veränderungen und Verschiebungen kommen.

So meldet man sich bei den Volkshochschulen Lauingen, Gundelfingen und Donau-Zusam an

Fix ist allerdings der Anmeldestart am 8. Februar. Ab dann kann man sich bei den jeweiligen Geschäftsstellen online oder telefonisch für die jeweiligen Veranstaltungen vormerken lassen. Für den Publikumsverkehr sind die Büros noch bis mindestens 14. Februar geschlossen.

Im Internet: www.vhs-donauzusam.de oder www.vhs-zusamtal.de. Auch telefonisch unter Vhs Zusamtal: 08272/84180 oder 08274/999912, Vhs Lauingen: 09072/998127 und Vhs Gundelfingen: 09073/999119. (pm)

