22:57 Uhr

Dasselbe Anwesen in Deisenhofen brennt erneut

Schon wieder mussten die Feuerwehren am Sonntagabend in Deisenhofen ausrücken. Es brannte erneut im Anwesen an der Ecke Mörslinger Straße/Schulstraße.

Schon wieder mussten die Feuerwehren im Höchstädter Stadtteil Deisenhofen einen Brand löschen. Dasselbe Anwesen stand bereits am Mittwoch in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Berthold Veh

Schon wieder mussten die Feuerwehren am Sonntagabend in Deisenhofen ausrücken. Es brannte im selben Anwesen, in dem bereits am vergangenen Mittwoch gelöscht worden war.

Dieses Mal hatte die Couch im Wohnzimmer des Anwesens an der Ecke Mörslinger Straße/Schulstraße Feuer gefangen, teilte der Einsatzleiter und Kommandant der Höchstädter Feuerwehr, Stephan Karg, auf Anfrage mit. Die Feuerwehren Deisenhofen und Höchstädt waren gegen 21.50 Uhr alarmiert worden. Die Floriansjünger hatten das Feuer schnell gelöscht.

Am Mittwoch ist die Scheune abgebrannt

Am Mittwoch war eine Scheune auf dem Grundstück abgebrannt. Die Polizei hatte den Schaden mit rund 100.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung. Am Sonntagabend soll ein Mann ins Visier der Ermittler geraten sein. Dies bestätigte die Polizei vor Ort allerdings nicht. Es gab auch noch keine Angaben zur Höhe des neuerlichen Schadens.

Zum siebten Mal sind die Feuerwehren vor Ort

Wie Stephan Karg unserer Zeitung mitteilte, hat es nicht nur zweimal in dem Anwesen gebrannt. „Wir sind bereits zum siebten Mal hier“, teilte der Kommandant in der Nacht zum Montag unserer Zeitung mit.

Themen folgen