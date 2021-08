Die Dorfrocker locken 1000 Gäste nach Dattenhausen

Plus Vor hunderten Besucherinnen und Besuchern und 300 Traktoren zeigt die Band Dorfrocker, was sie kann. Die Brüder liefern ein Konzert ab, das nur vom mäßigen Infektionsschutz getrübt wird.

Dieser Anblick war einzigartig: Rund 300 Traktoren stehen am Freitagabend im Ziertheimer Ortsteil Dattenhausen und hupen. Dieser ungewöhnliche Applaus gilt ganz der Band, die da spielt: die Dorfrocker.