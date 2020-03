vor 43 Min.

Debakel für Müller

Wittislinger Bürgermeister verliert klar

Der Wittislinger Rathauschef Ulrich Müller hat bei der Bürgermeisterwahl in Altenmünster eine heftige Niederlage einstecken müssen.

Der Kandidat der Freien Wähler, der seit 2012 in Wittislingen im Amt ist, erhielt nur 19,9 Prozent der Stimmen. Florian Mair von den Unabhängigen Wählern (UW) wurde mit 80,1 Prozent zum Nachfolger von Bernhard Walter (SPD) gewählt, der 18 Jahre lang die Entwicklung der Gemeinde an erster Stelle vorangetrieben hatte.

Nach seiner Wahlniederlage zeigte sich Ulrich Müller sichtlich enttäuscht. Der Neusässer war für die Freien Wähler angetreten. „Aufgrund dessen, was mir bei unseren Hausbesuchen in den vergangenen Wochen widergespiegelt wurde, ist das schwer zu akzeptieren“, so seine Reaktion. Müller sagt zu seinem Resultat von 19,9 Prozent: „Wir müssen sehen, wie das Ergebnis am Ende zustande kam.“ Eine gute Erfahrung sei die Zusammenarbeit mit dem Team der Freien Wähler in Altenmünster gewesen. (bv, jah)

