vor 42 Min.

Defekt in Biogasanlage: In Roggden stinkt’s zum Himmel

Plus Die Biogasanlage in Roggden funktioniert nicht planmäßig. Betroffene Anlieger wehren sich und machen Druck auf die zuständige Behörde. Was das Landratsamt dazu sagt.

Von Andreas Dengler

Ein beißender Geruch steigt vorbeifahrenden Autofahrern in die Nase, wenn sie auf der Staatsstraße 2027 auf Höhe Roggden zwischen Zusamaltheim und Wertingen unterwegs sind. Noch schlimmer trifft es die rund 300 Bewohner des kleinen Örtchens. Die Biogasanlage am Ortsrand funktioniert nicht planmäßig. Nach Auskunft des Landratsamtes, das für solche Kraftwerke im Kreis zuständig ist, sei eine kaputte Folie der Grund für das Austreten der riechenden Gase.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen