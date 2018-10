vor 34 Min.

Defekter Kühlschrank löst in Lauingen einen Gasalarm aus

Nach dem Alarm eilte die Lauinger Feuerwehr mit 20 Ehrenamtlichen zur Berufsschule. Eine Gefahr bestand glücklicherweise zu keiner Zeit.

Gleich mehrere Feuerwehrfahrzeuge wurden am Montag gegen 14.30 Uhr zur Lauinger Berufsschule in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Zuvor hatten Schüler und Lehrer einen starken Ammoniakgeruch in einem Aufenthaltsraum bemerkt. Die Schule wurde daraufhin evakuiert, sodass bis zum Eintreffen der Feuerwehren keine Gefahr für Mitarbeiter und Schüler bestand.

Kühlflüssigkeit ausgelaufen

Nach einer Begehung konnte festgestellt werden, dass ein defekter Kühlschrank, aus dem Kühlflüssigkeit ausgelaufen war, zu dem ätzenden Geruch geführt hatte. Der Kühlschrank wurde durch die Feuerwehr ins Freie geräumt und die Räumlichkeiten belüftet. Zu einer Gefährdung der Schüler war es zu keinem Zeitpunkt gekommen.

Die Lauinger Wehr war mit 20 Ehrenamtlichen und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Dillinger Feuerwehr kam mit einem sogenannten ABC-Erkunder, einem Fahrzeug mit speziellen Messgeräten, zur Berufsschule. Gegen 15.15 konnten die Schüler wieder ins Gebäude. (pol)

