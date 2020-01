vor 50 Min.

Delikatessen aus dem eigenen Garten

Elmar Greck informiert in Mörslingen, wie man Nussbäume richtig pflanzt und erfolgreich erntet

Zur Jahreshauptversammlung des Mörslinger Obst- und Gartenbauvereins begrüßte Vorsitzender Anton Wiedemann rund 80 Gäste im Schützenheim mit den besten Wünschen für das neue Jahr. In seiner Begrüßung dankte er allen Mitgliedern für deren rege Teilnahme an den Vereinsaktivitäten und dem Vorstandsteam für die tatkräftige Unterstützung. Nach dem Totengedenken umriss Wiedemann die Unternehmungen des vergangenen Jahres. Dabei hob er auch lobend die von Ludwig Spring vorgenommene Renovierung des Kreuzes an der Streuobstwiese hervor, das von der Versammlung mit starkem Applaus und vom Vorsitzenden mit einem Geschenkkorb honoriert wurde.

Weiter dankte er verschiedenen Mitgliedern für die Übernahme diverser Aufgaben, wie den Geräteverleih, den Baumschnitt an der Streuobstwiese, die Organisation und Durchführung von Kursen und Ausflügen oder auch die Arbeiten in der Mosterei, die 2019 wegen den ungenügenden Obstmengen geringer ausfielen als im Vorjahr. Das schlug sich auch im Kassenbericht nieder, den Monika Braun stellvertretend für die verhinderte Kassiererin Helena Birkner vortrug. So musste sie der Versammlung von einem leichten Minus berichten, was auf den schon länger geplanten Kauf eines Hochentasters und den rückläufigen Einnahmen der Mosterei zurückzuführen ist. Dies bestätigte auch Schriftführer Thomas Schnepf in seinen detaillierten Ausführungen zu den Vereinsaktivitäten des zurückliegenden Jahres. Der Ausflug nach Aindling und Affing, die Lauschwanderung um den Sagenhaften Goldberg und die jährlich wiederkehrenden Programmpunkte Erntedankschmuck für die Pfarrkirche als auch die Bastelarbeiten für den Adventsmarkt rundeten seinen Bericht ab. Wiedemann informierte über den in den Jahren stetig gewachsenen Mitgliederstand auf aktuell 188 Personen. Kassenprüfer Gerhard Weinmann attestierte der Kassiererin eine tadellose und vorbildliche Buchführung. Auf seinen Vorschlag hin entlasteten die Mitglieder die Kassiererin und den Vorstand einstimmig. Das erfreulich aktive Vereinsleben wurde von Bürgermeister Klaus Friegel hervorgehoben, der den Verantwortlichen seinen Respekt zollte und den Mitgliedern für die gemeinnützigen Tätigkeiten zum Wohle der Dorfgemeinschaft dankte. Erster Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft, die 13 Personen durch Anton Wiedemann und Elmar Greck, dem stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden, zuteil wurde.

Die Geehrten Klaus Friegel, Josef Götz, Wilfried Gräf, Eckard Huber, Matthias Kapfer, Silvia Kuchler, Helga Mayer, Werner Mayr, Xaver Mengele, Karl-Heinz Scharf, Petra Vogt, Cornelia Wiedemann und Marlene Willer erhielten eine Urkunde, die silberne Ehrennadel und ein kleines Präsent. Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag über „Delikatessen im eigenen Hausgarten (Hasel- und Walnüsse)“ von Elmar Greck. Er gab den interessierten Zuhörern einen umfassenden Einblick über die Möglichkeiten, Nussbäume im eigenen Garten zu pflanzen und daraus resultierend gesunde und qualitativ hochwertige Früchte für die eigene Ernährung zu nutzen. Sicherlich ist das mit Arbeit verbunden und Rückschläge muss man einkalkulieren, aber die Ernteerfolge stellen das eines Tages in den Schatten. Der Standort eines Walnussbaumes sollte gut überlegt werden, da er eine beachtliche Größe entwickelt. Ebenso wichtig ist die Pflege, denn Wasser- und Nährstoffbedarf sind gerade in der Austriebphase sehr wichtig. Kompost ist mit etwa drei Liter pro Quadratmeter und unter Zugabe von Stickstoff ein wichtiger Baustein.

In Abwägung mit der eigenen Wetterbeobachtung bietet auch der Deutsche Wetterdienst online wertvolle Informationen. Treten schwarze Blätter und Nüsse auf, bedingt durch Krankheitserreger, so sind diese Früchte ungenießbar. Auch bitterer Geschmack bei den Nüssen ist ein qualitatives Ausschlusskriterium. Generell besteht bei Walnüssen die Gefahr, dass sich Schimmel bildet, der für das ungeübte Auge nicht unbedingt sichtbar ist. Deshalb gibt der Fachmann den Rat, die am Boden liegenden Nüsse innerhalb drei Tagen zu ernten und die schwarzen oder verschrumpelten Nüsse zu entfernen. Im trockenen Außenbereich können die Früchte zum Beispiel auf einem Rost gelagert und getrocknet werden. Anschließend in einen luftdurchlässigen Sack geben und am gleichen Ort aufhängen. Erst zum Verzehr werden die Nüsse dann geöffnet, wobei Elmar Greck die Tagesration auf drei bis fünf Nüsse begrenzt. Eine Alternative wäre, die geschälten Nüsse einzufrieren. Im Vergleich zu den Walnussbäumen können Haselnussbäume auch als Ersatz für Heckenpflanzungen eine sinnvolle Alternative sein.

Zum Abschluss seiner Ausführungen beantwortete der Referent noch Fragen der Gartenfreunde, ehe Vorsitzender Wiedemann nach einer Anfrage aus der Versammlung, einen Holzspalter für den Geräteverleih anzuschaffen, die Zusage gab, diesen Vorschlag mit seinem Vorstand wohlwollend zu prüfen. Mit der Vorstellung des Jahresprogramms 2020 endete der offizielle Teil der Versammlung und abschließend konnten die Gartenfreunde bei der umfangreichen und farbenfrohen Blumentombola noch ihr Glück versuchen. (pm)

