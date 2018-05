vor 26 Min.

Den besten Kurzurlaub gibt’s in der Region

Ob man gerade Ferien hat oder nicht: Der Landkreis hat tolle Orte für eine schöne Abkühlung zu bieten.

Von Filippa Mörz

Mit Sonnenliegen, Gummibooten und Wasserbällen bepackt, kommen Juljia Kuznecova und Julija Fadejeva mit ihren Familien am Binswanger Schnellweiher an. Sie tragen außerdem noch große Kühltaschen, in denen vorbereitete Gerichte und Getränke verstaut sind. „Das Essen darf nicht fehlen“, sagt Fadejeva. Die beiden befreundeten Familien sind aus Augsburg nach Binswangen gekommen – hier ist ihr Lieblingsort, um zu baden und Sonne zu tanken. „Für uns ist es der beste See“, sagen die Augsburgerinnen. Im Sommer kommen sie zwei- bis dreimal in der Woche hierher. Julija Kuznecova schätzt an diesem Platz vor allem die Ruhe und die Sauberkeit. „Da kann man perfekt entspannen“, findet sie. Auch ihren beiden Söhnen und dem Familienhund Lania macht der Besuch am Weiher immer großen Spaß, sagt die Augsburgerin.

An warmen Sommertagen wollen alle nur eins, ab ins kühle Nass! Doch nicht jeder genießt derzeit den Luxus der Pfingstferien und kann für längere Zeit in den Urlaub ans Meer fahren. Das macht aber nichts. Denn es gibt auch im Landkreis viele Möglichkeiten, heiße Tage am Wasser zu verbringen. Die zahlreichen Badeseen und Freibäder sind eine gute Alternative zu Meer und Strand. Und am Wochenende gab es die erste volle Dosis Sommer, obwohl ja eigentlich noch Frühling ist: Mit bis zu 29 Grad waren die Temperaturen für einen Besuch des Schwimmbads oder Baggersees perfekt.

Idyllisch ist es auch am Auwaldsee in Lauingen. Hier wird das Wasser vom Wald umrahmt, und an den Ufern wächst saftig grünes Gras. Der 17-jährige Paul Hasenmaier und sein Bruder Janik genießen das schöne Wetter, während sie sich auf ihren Luftmatratzen auf dem Wasser treiben lassen. Sie kommen im Sommer oft nach Lauingen an den Auwaldsee. Paul findet besonders gut, dass hier Gras wächst und der See nicht, wie viele andere, von Kies umgeben ist. „Außerdem ist er einfach in der Nähe“, sagt der Heidenheimer. Die beiden Brüder verbringen oft mehrere Stunden am Auwaldsee. Hier ruhen sie sich aus, baden und essen etwas am Kiosk der Anlage, erzählt der 17-Jährige.

Eine weitere Möglichkeit, einen warmen Sommertag am Wasser zu verbringen, bietet natürlich auch der Besuch im Freibad. Familie Demharter aus Dillingen verbringt den Samstag im Wertinger Freibad. Jeden Sommer kommen sie ausschließlich hierher zum Schwimmen. Ihnen gefalle einfach das ganze Ambiente sehr gut, sagt Doris Demharter. „Es ist nie überfüllt, immer sauber und entspannt“, sagt die zweifache Mutter. Ihre beiden Söhne können sich hier auch perfekt austoben. Dem neunjährigen Adrian gefallen die Rutsche und die Sprungtürme am besten und das Kinderbecken sei ideal für den fast zweijährigen Lennox, um zu planschen. Außerdem eigne sich die Wiese perfekt zum Fußballspielen, finden die Kleinen.

Auch Anja Hommel und ihre Freunde Katharina Hasenmaier und Waldemar Paschkowski nutzten am Samstag die Gelegenheit und sind an den Wagersee nach Holzheim gefahren. Die drei Heidenheimer schätzen den Badesee sehr. „Wenn wir zum Baden gehen, dann nur hierher“, sagt Hommel. Der 23-Jährigen gefällt vor allem, dass der Platz nicht so überfüllt ist. Es seien zwar einige Menschen da, doch aufgrund der großen Badefläche verteile sich die Menge gut. Die drei jungen Freunde verbringen meistens den ganzen Tag am See, erzählt Waldemar Paschkowski. „Es ist ein bisschen wie in den Urlaub fahren“, findet er. Den Abend lassen die drei dann oft noch in der nahe gelegenen Pizzeria ausklingen.

