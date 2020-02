12.02.2020

Depressionen rechtzeitig erkennen

Am Sailer ist ein Präventionsstück zu sehen

In einem Theaterstück der ganz besonderen Art bereiten acht Schüler gemeinsam mit dem freischaffenden Theatermacher Jean-François Drozak das Thema Depression im Jugendalter spielerisch auf. Es ist am Mittwoch, 19. Februar, am Dillinger Sailer-Gymnasium zu sehen.

Stell dir vor, du bist für 60 Minuten Psychiater und darfst diagnostizieren. Beim Theaterstück „Icebreaker“ wird das gesamte Publikum zum Facharztkollektiv. Welche der Figuren auf der Bühne sind an einer ernsthaften Depression erkrankt, und welche sind einfach nur „schlecht drauf“. Der stellvertretende Sailer-Schulleiter Gerald Bayer sagt: „In nur vier Tagen proben unsere Schüler das Stück ein. Das Publikum wird während der Aufführung immer wieder aufgefordert, zur Darbietung auf der Bühne Stellung zu nehmen.“ Die Zuschauer erkennen durch das Stück, dass sich psychische Erkrankungen oft schleichend und zunächst unbemerkt entwickeln. Sie lernen, Verdachtsmomente einer beginnenden oder vorhandenen Depression anzusprechen. Vor allem aber lernen sie, dass Depression eine heilbare Krankheit ist. Das Theaterstück wurde von der AOK Bayern initiiert und speziell für Schulen konzipiert. „Gerade an Schulen muss Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet werden“, betont Ottmar Pfanz-Sponagel, Experte für Gesundheitsförderung bei der AOK in Günzburg. (pm)

ist am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Schule. Der Eintritt ist frei.