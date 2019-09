vor 34 Min.

Der 100. Geburtstag an einem Schnapszahldatum

Marta Constroffer ist am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Im Haus der Senioren in Gundelfingen gratulierten Landratsstellvertreter Dietmar Bulling links und Bürgermeisterstellvertreter Werner Wittmann rechts.

Nur ein einziges Mal hat Marta Constroffer ihre Heimatstadt Gundelfingen verlassen

Von Cecilia Weber

1919 war der Erste Weltkrieg in Deutschland gerade vorbei und die Wirtschaft musste wieder angekurbelt werden. An einen Fernseher oder gar ein Smartphone dachte damals niemand. In diese Zeit kann sich heute im Jahr 2019 kaum mehr jemand zurückversetzen – außer man ist inzwischen 100 Jahre alt. Genau das ist die Gundelfingerin Marta Constroffer am Sonntag geworden.

An einem Schnapszahldatum, dem 1.9.1919, ist sie geboren. Ihren runden Geburtstag feierte sie nun ebenfalls an einem besonderen Datum am 1.9.2019. „Das ist schon besonders“, sagt ihr Sohn Dieter Constroffer. Aus diesem Grund organisierten ihre Kinder am Sonntag eine schöne Geburtstagsfeier. Am Vormittag feierte die 100-Jährige mit ihren Pflegern im Haus der Senioren, um ihnen für ihre Hilfe und Unterstützung zu danken. Auch die engsten Familienmitglieder gratulierten und versammelten sich zu einer kleinen Feier in Gundelfingen. Die Jubilarin verbrachte ihr ganzes Leben in Gundelfingen. Bis sie sich 2013 dazu entschied, in das Haus der Senioren zu ziehen, wohnte sie in ihrem Elternhaus.

Nur für kurze Zeit war sie während des Krieges in Stuttgart. Dort hatte sie ihren Mann kennengelernt, den sie kurze Zeit später in Gundelfingen geheiratet hat. Mit ihm bekam sie zwei Söhne und eine Tochter. Inzwischen ist die Gundelfingerin fünffache Oma und fünffache Uroma. Die Kinder erinnern sich, dass ihre Mutter gerne Besuch hatte und es mochte, Gäste zu bewirten. „Ihre größte Leidenschaft war es, sich um die Enkel, den Garten und den Haushalt zu kümmern“, sagt ihr Sohn Dieter. Heute geht das nicht mehr, weil die Seniorin gesundheitlich angeschlagen ist. „Aber mit 85 Jahren ist sie noch Fahrrad gefahren“, erinnert sich ihr Sohn. Dieter Constroffer ist sich sicher: „Ohne ihren Optimismus und den starken Lebenswillen wäre sie nicht so alt geworden.“

Themen Folgen