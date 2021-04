Der Bezirkstag kommt

Die nächste Sitzung findet im Höchstädter Schloss statt

Laut Alfred Jäger, FDP-Bezirksrat in Lauingen, wurde die Außenstelle des Bezirks Schwaben in Höchstädt in ihrer Pilotphase sehr gut angenommen. Das Projekt sei nicht bei allen Bezirksräten unumstritten. Jäger aber will eigenen Aussagen zufolge das Vorhaben des Bezirks unterstützen, die Außenstellen zu optimieren sowie in räumlicher Nähe mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises anzusiedeln.

Kein Verständnis hat die Ausschussgemeinschaft FDP/BP laut Pressemitteilung für die Alternative, zwei große Außenstellen, eine in Nordschwaben und eine im Raum Kempten, zu schaffen, da so die Wege für die Betroffenen nicht zwingend kürzer werden. „Die räumliche Distanz darf kein Hindernis für die Unterstützung suchenden Menschen sein. Das kann jedoch nur gelingen, wenn weitere Landkreise dezentralisierte Bezirks-Außenstellen bekommen“, sagt Jäger. Von der Diskussion über die Werke von Künstler Hartmut Pfeuffer mit Ausstellungskonzept für das Höchstädter Schloss zeigte sich Jäger überrascht. Erfreulich sei nun, dass das Thema bei Bezirkstagspräsident Martin Sailer auf fruchtbaren Boden fiel. Jäger will die erforderlichen Maßnahmen mittragen. Wie Jäger weiter mitteilte, wird die nächste Bezirkstagssitzung am 5. Mai im Höchstädter Schloss stattfinden. Der Lauinger hatte 2018 vorgeschlagen, dass die Bezirkstagssitzungen auch außerhalb Augsburgs stattfinden sollten, damit die Themen des Bezirks Schwaben „näher zu den Menschen kommen“, wie er sagt. Damit die Veranstaltung coronakonform abläuft, hat die Ausschussgemeinschaft FDP/BP die Durchführung von Coronatests vor der Sitzung vorgeschlagen, wie bei der jüngsten Dillinger Stadtratssitzung.

Diese Bitte wird auch von den Freien Wählern unterstützt. Die Bezirkstagsfraktion hat sich allerdings mit Anträgen an den Bezirkstagspräsidenten gewandt. Laut Pressemitteilung hat die Fraktion den Antrag gestellt, dass die Sitzungsteilnehmer sich vorher testen lassen können oder sich selbst testen. Außerdem sollte am Sitzungsort die Möglichkeit bestehen, die erforderlichen Abstände einzuhalten. Dies sollte auch für den Gang zum und vom Platz aus gewährleistet sein. Außerdem bittet die FW um eine Sprechanlage für jeden Teilnehmer. (pm)