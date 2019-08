vor 20 Min.

Der Biber setzt einem Damm in Blindheim zu

Der Biber war im Mühlkanalgraben in Blindheim unterwegs. Dort steht jetzt eine dringende Sanierung an.

Von Brigitte Bunk

Im Kreisentwicklungsausschuss vergangene Woche ging es auch noch um folgende Themen:

Sanierung des Mühlkanalgrabens in Blindheim Der Randdamm und die Sohle des Mühlkanalgrabens in Blindheim sind auf einer Länge von 100 Metern undicht und am südlichen Dammfuß tritt Wasser aus. Das wurde 2016 festgestellt, erklärte Roman Bauer, Leiter der Tiefbauabteilung am Landratsamt, den Mitgliedern des Ausschusses für Kreisentwicklung. Die Sanierung sei unumgänglich, weil eine Standfestigkeitsuntersuchung ergeben habe, dass der Damm „gerade noch standsicher“ sei, aber derart durchströmt werde, dass Maßnahmen erforderlich sind. Auch Biberschäden seien sichtbar, darauf habe das Wasserwirtschaftsamt hingewiesen. So stimmten alle Räte der Sanierung zu, voraussichtlich erfolgt sie im Jahr 2020.

Es wird unumgänglich sein, Pflanzen zu roden

Errichtet wurde die Anlage im Rahmen des Ausbaus der Kreisstraße DLG 23 in Blindheim in den Jahren 1984 bis 1985. Bauer führte aus: „Der Mühlkanal erhält das Wasser vom Nebelbach und mündet nach der Breisachmühle wieder in den Nebelbach ein.“ Das Wasser wird für die Stromgewinnung in der Breisachmühle genutzt, der Mühlkanalgraben gehört der Gemeinde Blindheim. Nachdem aber nie eine wasserrechtliche Abnahme stattgefunden hat, wie eine rechtliche Prüfung laut Bauer ergab, liegt die Unterhaltspflicht beim Landkreis. Bei der Sanierung wird auf der gesamten Gewässersohle und auf den Böschungen eine Tondichtung eingebracht. Außerdem wird der bestehende Damm auf der „Luftseite“ verbreitert, wobei es unumgänglich ist, die Pflanzen zu roden. Auch die Parkanlage wird schmäler werden, die Gemeinde hat jedoch keine Einwände. Damit der Straßenverkehr bei Unterhaltsarbeiten am Graben künftig nicht mehr behindert wird, soll auf dem Damm ein Kronenweg mit einer Breite von drei Metern zuzüglich 25 Zentimeter Bankett pro Seite gebaut werden. Voraussichtlich kostet die Maßnahme rund 100000 Euro. Vor der Ausschreibung muss die Maßnahme allerdings noch mit den zuständigen Fachbehörden, der Gemeinde und dem Mühlenbetreiber abgestimmt werden. Zu klären ist auch, wer künftig für den Unterhalt zuständig ist.

Auch Verkehrsthemen standen auf der Agenda

Weiterführung der Buslinie Jettingen/Lauingen Damit Schüler aus dem Landkreis Günzburg mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Realschule, dem Albertus-Gymnasium und der Berufsschule in Lauingen fahren können, beteiligt sich der Landkreis Dillingen zu einem Drittel an den Kosten der Buslinie 892 von Jettingen nach Lauingen. „Wir fördern dadurch unsere Schulen“, erklärte Landrat Leo Schrell. Auch dieser Beschluss erfolgte einstimmig. Die Gesamtkosten betragen 28000 Euro im Jahr und jeweils ein Drittel entfallen außerdem auf den Landkreis Günzburg und die Stadt Lauingen. Nachdem sich die Voraussetzungen an den Realschulen in Günzburg geändert haben – inzwischen werden an beiden sowohl Mädchen als auch Jungen unterrichtet – wollte sich der Landkreis Günzburg ursprünglich nicht mehr beteiligen. In einem Gespräch einigten sich die Landräte dann auf die Drittelung.

Soll der ganze Landkreis Dillingen zum AVV gehören? Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, nun gibt es Fördergelder vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Deshalb soll ein Gutachten klären, ob es sinnvoll ist, den Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (AVV) um die Landkreise Dillingen an der Donau und Donau-Ries zu erweitern. Zumindest in diesem Bereich bestehen die Grenzen der früheren Landkreise noch. Seit August 2017 wird der Altlandkreis Dillingen von der Schwabenbus GmbH bedient, der Altlandkreis Wertingen gehört seit der Gründung im Jahr 1985 zum AVV. Geklärt werden soll, wie die Verkehrsströme tatsächlich laufen, also ob der Bedarf gegeben ist. „Dabei erfolgt auch eine Fahrgastzählung und -befragung“, erklärte Bernd Rapp im Ausschuss für Kreisentwicklung. Als zweiter Schritt müssten die rechtlichen, tariflichen, organisatorischen und finanziellen Fragen erörtert, ein Zeitplan und die Höhe der Förderung errechnet werden.

Eine Studie soll bei der Entscheidung helfen

Sowohl nach dem ersten und zweiten Schritt könne entschieden werden, ob das weitere Vorgehen sinnvoll wäre. Die Studie, die 18 Monate lang dauern soll, würde vom Freistaat voraussichtlich mit 75 Prozent gefördert. Möglicherweise gibt es mehr Geld vom Staat, wenn beide Landkreise an einem Strang ziehen. Auch, weil der Landkreis Dillingen als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ eingestuft ist. Bei geschätzten Gesamtkosten von 300000 bis 400000 Euro für das Gutachten und einer geschätzten Förderung von 80 Prozent würde der Anteil des Landkreises Dillingen bei 22000 bis 28000 Euro liegen. Im ersten Schritt wird die Verwaltung nun beauftragt, die Fördermittel zu beantragen. Dann sollen durch die Ausschreibung Angebote für das Gutachten eingeholt werden, die dem Ausschuss vorgelegt werden. Der entscheidet, wie es weitergeht.

