Der Bierbrunnen-Wirt hört auf

Happy Birthday: Ansgar Wahl, Bierbrunnen-Chef in Lauingen, feiert sein 15. Dienstjubiläum – natürlich mit seinen Gästen.

Ansgar Wahl, von seinen Gästen meist "Wahli" genannt, hört Ende des Jahres als Wirt des Bierbrunnens auf. Er will sich einem bisherigen Hobby widmen.

Von Jonathan Mayer

Der Wirt des Lauinger Bierbrunnens hört auf. Nach knapp 20 Jahren macht Ansgar Wahl Platz für Neues. Das kündigte er in dieser Woche auf Facebook und per Pressemitteilung an.

Mit dem Bierbrunnen in Lauingen soll es weitergehen

Darin schreibt er, er wolle sich bei allen Gästen bedanken. Aus vielen Gästen und Kollegen seien über die Jahre Freunde geworden. "Es war eine lange, erfolgreiche, tolle, aufregende und wunderschöne Zeit mit euch", schreibt Wahl. Doch bevor er vom "Bierbrunnen Papa" zum "Bierbrunnen Opa" werde, wolle er lieber aufhören. Die vielen Stammgäste brauchen demnach aber keine Angst zu haben. Denn mit dem Bierbrunnen selbst soll es weiter gehen.

Wahl, der immer wieder in seiner Kneipe als DJ aufgetreten war, will ebendieses Hobby jetzt weiterverfolgen. Hin und wieder wolle er dann auch im Bierbrunnen auftreten. Seinen Abschied will der langjährige Wirt mit einer großen Party feiern. (Berichte dazu folgen.) (mit pm)

