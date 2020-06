vor 17 Min.

Der Bücherbus rollt wieder durch den Landkreis Dillingen

Plus Am Dienstag ist Neustart. Aber auch für die Kreisfahrbücherei des Landkreises Dillingen gelten aufgrund der Corona-Pandemie bestimmte Regeln und Vorschriften.

Die Kreisfahrbücherei des Landkreises nimmt mit dem Bücherbus nach der coronabedingten Auszeit wieder ihren Betrieb auf. Ab Dienstag, 16. Juni, tourt der Bücherbus wieder in gewohnter Weise durch die Gemeinden des Landkreises. So fährt der Bücherbus insgesamt 78 Ortsteile in 26 Städten und Gemeinden im Landkreis Dillingen an. Die Leser in allen Altersklassen können sich dann wieder Bücher sowie CD´s ausleihen.

Corona: Abstand halten und Maske tragen im Bus

Das Landratsamt bittet allerdings, beim Besuch des Bücherbusses die ausgehängten Hygienevorschriften einzuhalten sowie den Anweisungen des Personals zu folgen. So sind die Abstandsregeln einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Der Fahrplan für den Landkreis Dillingen ist online

Der Fahrplan sowie weitere Informationen rund um die Kreisfahrbücherei sind unter www.buecherbus-dillingen.de zu finden. Zum Start wird der Bus am 16. Juni die Haltestellen Reistingen, Dattenhausen, Ziertheim, Mödingen, Bergheim, Zöschlingsweiler und Wittislingen anfahren. Der Bestand der Kreisfahrbücherei umfasst rund 29500 Medien, darunter 6000 Exemplare Sachliteratur, 5500 Romane, 13500 Kinder- und Jugendliteratur und 4500 digitale Medien (CDs).

Die Kreisfachbücherei kann unter folgender Adresse kontaktiert werden: Kreisfahrbücherei Dillingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 2, 86637 Wertingen, Telefon 08272/2684, E-Mail: fahrbuch@bndlg.de (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen