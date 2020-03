12:42 Uhr

Der Cap-Markt hat wieder geöffnet

Plus Nach dem Brand Ende Januar können die Kunden wieder kommen. Was sich verändert hat.

Von Jonathan Mayer

Fast sechs Wochen lang konnte Erika Sing nicht in ihrem Cap-Markt einkaufen. Eigentlich fährt die 85-jährige Lauingerin die vier Kilometer von ihrem Haus in die Innenstadt regelmäßig mit dem Fahrrad , um sich dort mit allem Nötigen einzudecken. Doch seit dem Küchenbrand (wir berichteten) war das nicht mehr möglich. Der Cap-Markt war geschlossen, Sing musste auf einen anderen Laden ausweichen. Seit Donnerstag ist das vorbei. „Zum Glück“, sagt Sing. „Ich hoffe, dass das so bleibt.“

Zum Auftakt gibt es Rabattangebote und Rosen Sie ist eine von vielen Kunden, die gleich am Morgen der Wiedereröffnung durch den komplett neu eingerichteten inklusiven Supermarkt bummeln. Jeder bekommt eine Rose als Gastgeschenk überreicht. Außerdem locken einige Rabattangebote. Die beiden Kassen sind geöffnet, trotzdem stehen die Leute am Donnerstag Schlange. Schüler, Rentner, Mütter mit ihren Kindern warten dort. Stefan Heilbronner , Geschäftsführer des Betreiberunternehmens Roko, sagt in seiner Ansprache mit Blick auf die langen Schlangen: „Das soll natürlich nicht sein. Aber es freut uns sehr, dass so viel los ist.“ Ende Januar hatte eine Bratpfanne in der Küche des Cap-Markts Feuer gefangen. Daraufhin musste das komplette Sortiment raus, selbst eingepackte Nudeln und Dosen mit Suppen oder Eintöpfen mussten die Mitarbeiter aus den Regalen räumen, weil sich Ruß im ganzen Laden verteilt hatte. Die Produkte wurden von einer Spezialfirma aus Norddeutschland abgeholt und entsprechend gereinigt, damit sie wieder verkauft werden können. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Peter Kreis bekämpfte den Brand im Cap-Markt. Filialleiterin Jutta Schuster bedankte sich dafür: "Ein echter Engel."

Den schwarzen Rauch bemerkt hatte damals auch Peter Kreis , der zu dem Zeitpunkt mit seiner Frau im Cap-Markt einkaufte. Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen reagierte er sofort: „Ich bin reingegangen, da war alles schwarz und mittendrin eine große Flamme. Der Rauch brannte richtig in den Augen und im Hals.“ Mit einem Feuerlöscher bekämpfte er die Flammen. „Das war für mich auch das erste Mal“, erzählt er. Kreis konnte wohl schlimmeres verhindern: Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand gelöscht. Für Filialleiterin Jutta Schuster ist er ein Held: „Ein echter Engel“, sagt sie stolz. Im Cap-Markt in Lauingen hat sich einiges geändert Im Geschäft hat sich einiges geändert: Knapp die Hälfte der Deckenplatten musste ausgetauscht werden, die rund 660 Quadratmeter Verkaufsfläche wurden gründlich gereinigt, es strahlt neue Farbe von den Decken. Aber das ist nicht alles: „Wir haben die Umstände gleich dazu genutzt, etwas umzuräumen und anzupassen“, sagt Geschäftsführer Heilbronner. Manche Produkte, die nicht gut liefen, habe man aus dem Sortiment entfernt und ersetzt. Außerdem gibt es jetzt ein eigenes Regal für Waren aus der Region. Nicht jeder kommt gleich mit der neuen Einteilung zurecht. So hat Erika Sing etwa anfangs Schwierigkeiten, die Kartoffeln zu finden. „Die lagen doch immer hier beim Gemüse“, sagt sie. Die Mitarbeiter sind da gleich zur Stelle: „Wenn man etwas nicht findet, einfach fragen“, erklärt Petra Winter. Peter Kreis hat mit den Folgen seines mutigen Einschreitens übrigens heute noch zu leben: „Ich musste direkt danach ins Krankenhaus. Der Rauch geht auf die Lunge.“ Auch jetzt sei er noch in ärztlicher Betreuung. Aber Kreis sieht die positiven Folgen: „Wir haben zuhause jetzt auch einen Feuerlöscher.“ Lesen Sie auch: Cap-Markt Lauingen: Alles muss raus



