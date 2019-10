vor 21 Min.

Der Chor Kairos singt seit 30 Jahren

Der Unterglauheimer Chor feiert das Jubiläum und bekommt viel Lob

Von Brigitte Bunk

Wer das Gesangsheftchen in die Hand nahm in der Unterglauheimer Pfarrkirche St. Vitus, dem fielen gleich die Worte ins Auge: „Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik.“

30 Jahre gibt es den Chor Kairos inzwischen, der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet „der rechte Augenblick“. Der war am Samstagabend gekommen, um beim Jubiläumsgottesdienst gemeinsam mit den Gläubigen zu feiern. Neue geistliche Lieder und Gospelsongs zählen zum Repertoire des Chors. So sprachen auch die Texte der für den Gottesdienst ausgewählten Lieder vom Glauben, von den Sorgen und Hoffnungen der Menschen und von ihren Wünschen.

Die Melodien sind aus "unserer Zeit"

Pfarrer Johann Fischer, der inzwischen die Gläubigen in Diedorf betreut, sagte in seiner Ansprache nach dem Gottesdienst: „Es ist ganz wichtig, dass es euch gibt.“ Wichtig, fuhr er fort, weil die Menschen diese Texte verstehen und weil die Melodien aus unserer Zeit sind. Damit sprechen sie die Menschen heute eher an als mit den herkömmlichen Kirchenliedern, ist er überzeugt. Dabei verwies er auf das Buch: „Der Jargon der Betroffenheit: Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt“ von Erik Flügge. Er unterstrich: „Eure Musik erreicht die Menschen im Herzen, nicht nur im Kopf, und das ist wichtig.“

So betonte der frühere Pfarrer von Blindheim, der bei der Chorgründung im September 1989 mitgewirkt hat: „Ihr begeistert viele Menschen, bringt Licht und Segen in ihr Leben.“ Bettina Nawratil erinnerte in ihrer Ansprache zu Beginn des Gottesdiensts an die Anfangszeit, als Elisabeth Wiedemann mit viel Engagement, vielen neuen Ideen und großer Begeisterung den Chor gegründet hat, um die neuen geistlichen Lieder unter die Menschen zu bringen. Nicht immer seien sie damit auf willkommene Ohren gestoßen, Neues wurde oft skeptisch gesehen. Doch: „Bald waren die Zweifel weggeblasen, der Chor fest in der Pfarreiengemeinschaft integriert.“

Heute hat der Chor einen großen Notenschatz, singt in Gottesdiensten bei Hochzeiten, Taufen, Pfarrfamilienabenden und Feiern. „Viele Menschen haben wir kommen und gehen sehen, 70 Chormitglieder insgesamt haben uns begleitet.“ Von denen kamen auch viele zum Gottesdienst. Herzliche Umarmungen und Begrüßungen zeigten, wie gut das Miteinander ist.

Bei den Proben entstanden viele Freundschaften

Immerhin sind auch viele Freundschaften entstanden bei den regelmäßigen Proben und bei den Probenwochenenden, an die Bettina Nawratil mit den Schlagworten „Energie, Lachen, Freundschaft, Traurigkeit und gemeinsames Singen“ erinnerte. Und wenn Spannungen aufgetreten sind, haben sie immer wieder versucht, diese zu lösen.

Chorleiterin Marion Meyer bedankte sich bei Pater Antony Annoop, dass Kairos den Jubiläumsgottesdienst feiern durfte, bei Pfarrer Fischer fürs Dabeisein, Elisabeth Wiedemann war verhindert, bei den Chormitgliedern, „dass ihr die Musik mögt“, und bei den Gottesdienstbesuchern, „dass viele von euch die Musik von uns mögen“.

Das bestätigte Pater Antony Anoop am Ende des Gottesdiensts, vor dem gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim, wo die Jubiläumskerze des Chors gesegnet wurde: „Schön, dass es Kairos gibt.“

