21.06.2019

Der Dillinger Bauhof musste im Winter an 28 Tagen ausrücken

Der städtische Bauhof Dillingen musste im Winter an 28 Tagen ausrücken, um Straßen in der Stadt von Schnee und Eis zu befreien.

Wie die kalte Jahreszeit im Vergleich abschneidet

Oberbürgermeister Frank Kunz hat in diesen Tagen den städtischen Bauhof in Dillingen besucht, um gemeinsam mit dem Leiter Roland Nothofer und den Mitarbeitern Bilanz über die zurückliegende Winterdienst-Saison zu ziehen. Begleitet wurde Kunz von Bauhofreferent Walter Fuchsluger, dessen Stellvertreter Bernhard Weber sowie Stadtbaumeister Bernhard Adler. Ebenfalls eingeladen waren die Landwirte, die im Auftrag der Stadt bei Schnee und Eis die Straßen in den Stadtteilen räumen.

Während der zurückliegenden Monate trug die Mannschaft des städtischen Winterdienstes Verantwortung für die rund 113 Kilometer städtischer Straßen – von der kleinen Gasse über die innerörtlichen Wege bis hin zu den Ortsverbindungsstraßen wie etwa zwischen Steinheim, Fristingen und Kicklingen. Die Räumung der größeren Straßen wie beispielsweise der Großen Allee (Kreisstraße) oder der Staats- und Bundesstraßen erfolgt über den Kreisbauhof beziehungsweise die Straßenmeisterei des Staatlichen Bauamts. Der Dillinger Bauhof rückte im zurückliegenden Winter laut Pressemitteilung an 28 Tagen aus. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr waren es 37 Einsätze. Die Anzahl der Schneefalltage betrug 16, vorheriges Jahr waren es 21. „Es war ein ganz normaler, durchschnittlicher Winter“, fasste Bauhofleiter Nothofer die vierte Jahreszeit zusammen.

Für ihre zuverlässige und schnelle Arbeit dankte Kunz den Mitarbeitern des Winterdienstes und den Landwirten: „Sie sind bei Wind und Wetter an Ort und Stelle und sorgen für Sicherheit auf unseren Straßen“, sagte der Rathauschef. (pm)

Themen Folgen