vor 14 Min.

Der Dillinger Häfelesmarkt lockt Scharen an

Liebhaber handgemachter Keramik kommen in Dillingen voll auf ihre Kosten. Verkäufer kommen bis aus Lettland.

Von Manfred Schiedl

Zuerst die Dillinger Nacht am Freitag mit Tausenden von Besuchern, und danach der Häfelesmarkt: Die Kreisstadt hat auch am Wochenende Scharen von Gästen angezogen. Dabei spielte den Verkäufern auf dem Töpfermarkt im Schlossgarten das herrliche Herbstwetter am Sonntag in die Karten. Bei wolkenlosem Himmel stiegen die Temperaturen auf Werte über 20 Grad.

1700 Kilometer Anreise in Kauf genommen

Die Liebhaber von handgemachter Keramik kamen wieder voll auf ihre Kosten. Unter den etwa 40 Ausstellern waren auch Gatis und Daria Dembovskis, die bis aus Lettland zum Dillinger Häfelesmarkt angereist waren – das sind immerhin etwa 1700 Kilometer. „Es ist schön hier“, schwärmten die beiden Standbetreiber.

17 Bilder Der Dillinger Häfelesmarkt lockt die Besucher an Bild: Manfred Schiedl

Bereits am Samstag strömten zahlreiche Besucher in den Schlossgarten, um sich von den ausgestellten Keramik- und Kunstgegenständen inspirieren zu lassen. Am Sonntag dann wurden Besucher und Aussteller mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Töpfe, Schüsseln, Tassen, Blumenvasen und viele andere Gegenstände aus Keramik fanden ihre Abnehmer. Und auch viel Schmuck lag auf den Verkaufstischen – und sogar Mineralien wie Bergkristall oder Amethyst wurden angeboten.

Dillinger Faschingsfreunde verpflegen die Besucher

Für das leibliche Wohl wurde gesorgt – unter anderem von den Dillinger Faschingsfreunden. Kaffee und Kuchen erfreuten sich großer Beliebtheit.

Aussteller und Besucher waren gleichermaßen angetan vom schönen Ambiente im Schlossgarten. Andrea Graf ist immer auf dem Häfelesmarkt. „Sogar mein Kaffeeservice habe ich hier gekauft“, sagt die Dillingerin. Und die Höchstädterin Romina Kreischer, die wiederum mit ihrem Süßwarenstand vertreten war, lobte das Flair des Töpfermarkts. Künstlerin Anette Walz aus Wilhelmsdorf bei Ravensburg hatte nach sechs Jahren Pause wieder die Anreise nach Dillingen in Kauf genommen. Sie lobte die Atmosphäre mit den Worten: „Klein, aber fein.“ (mit bv)

Lesen Sie auch: Die Dillinger Nacht zieht auch beim zehnten Mal an

Themen folgen