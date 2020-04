17:18 Uhr

Der Donautal-Radelspaß fällt heuer aus

Der Donautal-Radelspaß in Wertingen fällt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. 2021 sollen dann tausende Radler in der Zusamstadt starten.

Schwabens größter Freizeitradeltag wird wegen Covid-19 verschoben. Wie Wertingens Bürgermeister Lehmeier darauf reagiert.

Der Donautal-Radelspaß ist das Radlerhighlight in Bayerisch-Schwaben und lockt seit 15 Jahren jährlich tausende Radler aus nah und fern ins Schwäbische Donautal. Hunderte Ehrenamtliche und freiwillige Feuerwehren sind dabei im Einsatz, um den Teilnehmern einen einmaligen Genussradeltag zu ermöglichen. Die Vorbereitungen beim Veranstalter Donautal-Aktiv und bei den vielen Beteiligten in den Streckenorten sind bereits angelaufen. „In den nächsten Wochen und Monaten hätten wir mit den Detailplanungen und diversen Abstimmungsterminen starten müssen“, erläutert der Vorsitzende Leo Schrell.

Bis 31. August sind keine Großveranstaltungen möglich

„Schon seit Ende März hat sich das Donautal-Aktiv-Team viele Gedanken gemacht“, fügt Landrat Schrell hinzu. „Immer wieder haben wir uns gefragt, können wir es verantworten, solch ein Event in der aktuellen Situation weiter zu planen und letztlich auch durchzuführen“, sagt Angelika Tittl vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv. Zwischenzeitlich gibt es einen Beschluss der Bundesregierung, dass bis mindestens 31. August 2020 keine Großveranstaltungen durchgeführt werden dürfen. Aktuell ist noch unklar, ob diese Maßnahme auch über der 31. August hinaus verlängert wird, was durchaus möglich ist.

Lehmeier sagt für 2021 zu

Nach Rücksprache mit Landrat Schrell und der Stadt Wertingen wurde entschieden, den Radelspaß zu verlegen. Bürgermeister Willy Lehmeier sagte spontan zu, als ihm das Donautal-Aktiv-Team vorgeschlagen hat, 2021 mit dem Radelspaß nach Wertingen zu kommen. „Nach einem kurzen Blick auf den Terminkalender der Stadt und den obligatorischen Donautal-Aktiv-Mondkalender war klar: Wir sind 2021 Gastgeber für die vielen Freizeitradler“, betont Lehmeier. „Diese Veranstaltung muss in unserem schönen Zusamstädtle stattfinden.“

Ein Termin wurde bereits fixiert. 2021 findet der 16. Donautal-Radelspaß am 11. und 12. September in und um Wertingen statt. „Wir hoffen natürlich, dass auch im nächsten Jahr alle, die bisher beteiligt waren, wieder mit im Boot sind. Denn dann können sich die Radler wieder auf einen ganz besonderen Tag freuen“, verspricht Yvonne Streitel von Donautal-Aktiv. Landrat Schrell und Donautal-Aktiv bedauern die erstmalige Verschiebung in der 15-jährigen Radelspaß-Geschichte sehr, „aber die Gesundheit geht einfach vor“.

Hauptsponsor beim Radelspaß bleibt Erdgas Schwaben. Das Unternehmen unterstützt nun mit den nicht eingesetzten Sponsoring-Mitteln Hilfsprojekte im Zusammenhang mit Corona. Projektzuschüsse können über die Homepage von Erdgas Schwaben beantragt werden, erläutert Marketingleiter Christian Blümm. (pm)

