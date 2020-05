05:10 Uhr

Der Edeka in Höchstädt brennt nieder

Anwohner in Höchstädt sind in der Nacht zum Sonntag aus dem Schlaf geschreckt worden. Der Einkaufsmarkt Edeka steht in hellen Flammen.

Von Berthold Veh

Ein Großeinsatz der Feuerwehren läuft zur Stunde in Höchstädt ab. Der Einkaufsmarkt Edeka in der Lutzinger Straße in Höchstädt steht in hellen Flammen. Etwa 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Feuersbrunst, sie werden ein Abbrennen des Marktes aber nicht verhindern können, erläuterte Einsatzleiter Stephan Karg, der Kommandant der Höchstädter Feuerwehr, unserer Zeitung.

Gegen 4.20 Uhr ertönen die Feuerwehrsirenen

Es ist gegen 4.20 Uhr, als die Anwohner von den Feuerwehrsirenen aus dem Schlaf geschreckt werden. Schon beim Eintreffen der Helfer steht das Gebäude in hellen Flammen. Floriansjünger der Feuerwehren Höchstädt, Sonderheim, Deisenhofen, Steinheim und Dillingen rücken an. Aber auch das Technische Hilfswerk, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes und die Polizei sind vor Ort.

Eine wichtige Einkaufsmöglichkeit geht verloren

Wie Kommandant Karg informiert, gehe es zur Stunde darum, die angrenzenden Gebäude, darunter ein privates Seniorenheim, vor einem Übergreifen der Flammen zu sichern. Ein Abbrennen des Einkaufsmarkts werde nicht zu verhindern sein. Bürgermeister Gerrit Maneth zeigt sich erleichtert, dass nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse keine Menschen im Gebäude sind. Höchstädt verliere allerdings eine wichtige Einkaufsmöglichkeit.

Die Brandursache steht nach Informationen unserer Zeitung noch nicht fest, ebenso wenig die Höhe des Sachschadens.

Ursache für Großbrand in Asylheim bleibt ungeklärt

