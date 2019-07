vor 21 Min.

Der Gundelfinger Fahrradbasar will die 20.000-Euro-Marke knacken

Viele Fahrräder, viele Besucher: So kennt man den Fahrradbasar in Gundelfingen. Die Veranstaltung gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Am kommenden Wochenende findet die 41. Auflage des Marktes statt. Bislang sind dadurch mehr als 16000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen.

Seit 20 Jahren gibt es in Gundelfingen den Fahrradbasar zugunsten der Kartei der Not. Organisator Stefan Hausmann blickt zurück und voraus.

Von Andreas Schopf

Seit 1999 und damit seit 20 Jahren gibt es in Gundelfingen den Basar für gebrauchte Fahrräder. Am kommenden Wochenende veranstaltet die Firma Fahrradwelt Hausmann die 41. Auflage des Marktes, der mittlerweile schon zur Tradition geworden ist. Wie gewohnt, werden die Erlöse des Basars an die Kartei der Not gespendet, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region unterstützt.

Fahrradfahrer, die ein fahrfertiges, gebrauchtes Mountainbike, Trekkingrad, Kinderrad oder Ähnliches besitzen, können dies bei der Fahrradwelt Hausmann, Schulstraße 5 in Gundelfingen, abgeben. Annahme ist am Freitag, 19. Juli, von 14 bis 18.30 Uhr. Bei Abgabe des gebrauchten, funktionstüchtigen Fahrrades wird dieses am Gebrauchtradverkauf teilnehmen. Je nach angesetztem Verkaufspreis entsteht ein kleiner Unkostenbeitrag gemäß einer modifizierten Erlöstabelle, welcher bei Abgabe des Fahrrades bezahlt werden muss.

Stefan Hausmann organisiert den Fahrradbasar in Gundelfingen. Bild: Hausmann

Verkauf ist am Samstag, 20. Juli, von 9 bis 14 Uhr. Es gilt das Prinzip „gekauft wie gesehen“. Der Unkostenbeitrag geht ausschließlich zugunsten der Kartei der Not.

Wir haben bei Organisator Stefan Hausmann nachgefragt, wie viele Spenden bislang zusammengekommen sind, was den Reiz der Veranstaltung ausmacht und was er sich für die Zukunft wünscht:

Herr Hausmann, Sie veranstalten mittlerweile seit 20 Jahren den Fahrradbasar. Wie viel Geld kam in dieser Zeit für den guten Zweck zusammen?

Stefan Hausmann: Wir haben in der gesamten Zeit insgesamt 16442 Euro für den guten Zweck spenden können.

Wie hat sich der Basar und das Besucheraufkommen im Laufe der Jahre verändert?

Hausmann: Meine Freunde, freiwilligen Helfer und ich haben die Abläufe des Basars immer weiter optimiert, da doch einige Räder am Freitag angeliefert beziehungsweise am Samstag verkauft werden. Der Basar ist immer gut besucht und es ist immer Nachfrage nach gebrauchten Rädern und Kinderfahrzeugen vorhanden.

Wie wichtig sind für eine solche Veranstaltung die Helfer?

Hausmann: Die Durchführung unseres Fahrradbasars ist nur möglich, da wir mittlerweile ein eingespieltes Team mit vielen freiwilligen Helfern sind. Insgesamt sind an diesen zwei Tagen für den guten Zweck über 20 Personen im Einsatz.

Was macht in Ihren Augen den Reiz des Fahrradbasars aus?

Hausmann: In unseren Augen macht den Reiz des Fahrradbasars aus, dass es viele Kunden gibt, die vor allem günstigere Räder beziehungsweise „Zweiträder“ für die Arbeit oder den Bahnhof oder fürs Studium suchen – da leider auch viele neue und hochwertige Räder gestohlen werden. Die Nachfrage nach Kinderfahrzeugen und Kinderrädern ist erfahrungsgemäß auch sehr hoch, da die Kids in sehr kurzen Zeitabständen „neue“ Räder brauchen, da sie sehr schnell „rauswachsen“.

Was lässt sich auf dem Basar alles finden?

Hausmann: Auf dem Basar wird vom Mountainbike, Rennrad, Tandem, Kinderanhänger, E-Bike bis hin zum Dreirad alles angeboten.

Möchten Sie den Basar auch in Zukunft weiterführen?

Hausmann: Ja. Der Basar hat sich so etabliert, dass die Kunden uns bereits danach fragen, beziehungsweise die meisten wissen schon, dass wir den Basar immer zwei Mal im Jahr durchführen. Wir hoffen übrigens, dass wir dann auch bald die 20000-Euro-Marke knacken können. (mit pm)

Weitere Informationen bei der Fahrradwelt Hausmann, Telefon 09073/7257.

Lesen Sie dazu auch: Ein neues Rad für den guten Zweck

Themen Folgen