vor 60 Min.

Der Handywecker bescherte ihnen 1000 Euro

Karsten Glatzmaier aus Lauingen ist der Gewinner unseres Bilderrätsels. Sein Telefon spielte dabei eine Rolle

Karsten Glatzmaier stellt sich einen Wecker. Sein Handy erinnert ihn morgens aber nicht daran, aufzustehen, sondern beim Bilderrätsel unserer Zeitung mitzumachen. Schon mehr als 50 Mal hat er an dem Gewinnspiel teilgenommen. Bislang ohne Erfolg – bis gestern. Am Dienstag war der Lauinger der Gewinner unseres Bilderrätsels und bekam 1000 Euro.

Als er den Anruf mit der frohen Botschaft erhielt, war der Leser unserer Zeitung zunächst misstrauisch. „Es gibt ja genügend Betrüger-Anrufe“, sagt der 51-Jährige. Doch schnell merkte er: Es ist tatsächlich die Heimatzeitung am Telefon, und er hat 1000 Euro gewonnen. Da er sich zu diesem Zeitpunkt in der Arbeit befand, konnte er nicht „schreiend herumlaufen“, erzählt er und schmunzelt. Er habe sich aber sehr gefreut – und später zusammen mit seiner Familie sowieso. „Das ist eine tolle Sache“, sagt er begeistert. „Schließlich gewinnt man solche Preise nicht so oft.“

Das Lösungswort, das ihm das Geld bescherte, war „Kiesbett“. „Ich habe erst einmal schauen müssen, aber letztlich war es nicht allzu schwer“, sagt er zum entsprechenden Rätselbild. Ein solches ist derzeit jeden Tag im Bayern-Teil unserer Zeitung abgedruckt. Wie jedes Mal schickte er das Lösungswort per SMS – eine Kurznachricht, die sich in diesem Fall sehr gelohnt hat.

Der Vater von drei Kindern ist sich sicher: „Das Geld wird seine Verwendung finden.“ Die 1000 Euro möchte er trotzdem nicht verprassen. Ihm schwebt vor, schön mit seiner Familie essen zu gehen. Und dann ist da ja noch der Umbau seines Dachgeschosses. „Dafür wird das Geld nicht reichen“, sagt Glatzmaier. „Aber es ist ein Anfang, der guttut.“

Obwohl er nun bereits zu den Gewinnern zählt, möchte Glatzmaier weiterhin am Bilderrätsel der Heimatzeitung teilnehmen. „Ich hoffe, dass ich auch zweimal gewinnen kann“, sagt er und lacht. Seinen Wecker wird er also auch in Zukunft wieder stellen. (ands)

