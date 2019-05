00:35 Uhr

Der Kreis-Obstlehrgarten öffnet wieder

Gartler beantworten am Sonntag Fragen der Besucher. Am Montag geht es um Schädlinge

Der Kreisobstlehrgarten des Landkreises ist am Sonntag, 2. Juni, wieder von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Er ist in Höchstädt in der Deisenhofer Straße 60 (nördlich der Bahnlinie in der Nähe der SSV-Trainingsplätze) zu finden. Als Vertreter des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege stehen Eckard Huber und Dagmar Widmann bereit, Fragen der Besucher zu beantworten. Die Obstbäume und das jetzt langsam reif werdende Beerenobst zeigen aufgrund der beiden Frostnächte am 5. und 6. Mai einen schlechten Fruchtansatz. Die Beerenobstanlage am Spalier zeigt eine sehr einfach zu handhabende Form des Anbaus für den Hausgarten. Die Wiesenflächen stehen in voller Blüte. Da die Mähzeitpunkte in der Streuobstwiese zeitlich unterschiedlich gelegt werden, findet sich hier ein reiches Nahrungsangebot für alle Blütenbesucher.

Am Montag, 3. Juni, um 18.30 Uhr, treffen sich die Vereinsvorstände und Gartenpfleger zum monatlichen Gedankenaustausch. Im Vordergrund stehen die jetzt verstärkt auftretenden Schädlinge und Krankheiten an Obstbäumen, wie Apfel-, Pflaumenwickler, Kirschfruchtfliege. Dazu sind auch andere Interessierte eingeladen. (pm)

