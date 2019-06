vor 23 Min.

Der Kreisjugendring Dillingen lässt die Murmeln rollen

Der Kreisjugendring hat mit der insgesamt 1,5 Kilometer langen Kugelbahn eine neue Attraktion für kreative Köpfe aller Altersklassen.

Von Tanja Ferrari

Wer kennt sie nicht, die kleinen bunten Glaskugel, die man ganz leicht rollen kann und das wohin man will? Beim Kreisjugendring in Dillingen bekommen Murmeln jetzt eine neue Herausforderung. Auf den insgesamt 1,5 Kilometer langen Bauteilen der Holzkugelbahn ist Fantasie gefragt, um die farbigen Kugeln in Bewegung zu bringen.

Wie viele Arbeitsstunden hinter dem Tüftler-Spielzeug stecken

„Es waren viele Hände an der Kugelbahn beteiligt“, verrät Lena Bayer vom Kreisjugendring. Das Großprojekt sei nur in Zusammenarbeit mit Rotaract und verschiedenen ortsansässigen Sponsoren überhaupt möglich geworden, sagt sie. Nach unzähligen Stunden schleifen, schneiden und sägen hatte die Kugelbahn, kurz KuBa, bereits vor zwei Jahren beim Familienfest im Taxispark ihren ersten Einsatz verbucht.

Die Riesenholzkugelbahn des Kreisjugendrings Dillingen kann auch gemietet werden. Bild: Tanja Ferrari

Was das Spielzeug so besonders macht, ist das Tüfteln. „Die einzelnen Latten der KuBa sind ganz unterschiedlich lang, doch alle bewusst gerade geschnitten“, sagt Bayer. So müsse man für Kurven und sonstige Konstruktion erst einmal kreativ werden. Damit das etwas einfacher werde, könnten die Kinder Zubehör wie Trichter, Eimer, Pylonen oder Knetmasse zum Bauen benutzen.

Worauf es beim Spielen mit der Kugelbahn ankommt

Bei den Kindern käme das sehr gut an, weiß die pädagogische Mitarbeiterin Tanja Oberfrank. Sie sagt: „Schwierig ist es nur, die Kugel in Schwung zu halten, dazu braucht man Höhe und das ist gar nicht so einfach.“ Bei den Konstruktionen müsse man außerdem aufpassen, dass es nicht zu steil werde, denn da falle die Kugel aus der Bahn.

Auch im Physikunterricht der Schule sei die Kugelbahn schon eingesetzt worden. Das Positive sei, dass man große Gruppen beschäftigen könne, da man viele Bauteile habe, erklärt Oberfrank. Da der Kreisjugendring damals das Spielemobil, das mit Spielen, Schmink- und Bastelbedarf ausgestattet ist, mit einer Tüftler-Variante ergänzen wollten, habe man sich für die Kugelbahn entschieden.

Wo man die Kugelbahn auffinden kann

„Im Landkreis gibt es so etwas noch gar nicht“, sagt Bayer. Wer die Bahn ausprobieren und selbst ein paar Murmeln ins Rollen bringen möchte, kann das auch in diesem Jahr wieder am Montag, 8. Juli beim Familienfest im Taxispark tun. Außerdem ist die Bahn auch beim Wertinger Sommer im Park am 20. Juli im Einsatz. Die Riesenholzkugelbahn des Kreisjugendrings Dillingen kann auch gemietet werden. Für das Großprojekt wurde jetzt mithilfe des Landkreises sowie Spenden von ortsansässigen Firmen ein Anhänger finanziert.

Interessierte können die Bahn auch direkt beim Kreisjugendring buchen unter kuba@kjr-dillingen.de oder Telefon 09071/7054985.

