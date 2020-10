vor 56 Min.

Der Landkreis Dillingen, ein sicherer Hafen?

Helfer engagieren sich für Asylsuchende. Was sie fordern

An einem bayernweiten Aktionstag zur Seenotrettung unter dem Motto „Wir haben Platz“ nahmen auch die Grüne Jugend Dillingen und die Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen teil. Die Veranstaltung hatten der Dachverband der bayerischen Flüchtlingshelfer, „Unser Veto“ und die Aktion Seebrücke organisiert.

Die Dillinger beteiligten sich mit einer eigenen Aktion in der Königsstraße. Die Organisatorinnen Lea Wasner, Leonie Herdin und Hanna Wörrlein, Stadtrat Joachim Hien (B90/ Die Grünen), die Stellvertretende Vorsitzende des Flüchtlingshelfervereins, Cornelia Kügel-Merkel, und Beisitzerin Barbara Brüning setzten ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die in den griechischen Flüchtlingslagern in großer Not, in gesundheitlicher Gefahr und unter menschenunwürdigen Umständen ausharren.

Bereits im April dieses Jahres hatten die Flüchtlingshelfer zusammen mit dem Verein Matteo – Kirche und Asyl den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in einem offenen Brief aufgefordert, die Lager zu evakuieren, um eine Ausbreitung des Coronavirus unter den schlechten hygienischen Bedingungen zu verhindern.

Brüning kritisierte, dass Ende September das Seenotrettungsschiff SeaWatch 4, das von der Evangelischen Kirche ausgesandt wurde, in Italien festgesetzt wurde. Die Dillinger Flüchtlingshelfer hatten sich dem breiten Unterstützerbündnis „United4Rescue“ aus mittlerweile über 600 Organisationen in ganz Deutschland angeschlossen. Nach Angaben des Bündnisses begründeten die italienischen Behörden die Festsetzung des Schiffes unter anderem damit, dass es „zu viele Rettungswesten an Bord“ habe. „Das ist ein schlechter Scherz“, kommentierte Brüning. „Wie kann ein Rettungsschiff zu viele Rettungswesten an Bord haben?“

Gleichzeitig erklärten die Dillinger Flüchtlingshelfer laut Pressemitteilung ihre Unterstützung für einen Antrag der gemeinsamen Fraktion von Grünen und Linken im Kreistag, den Landkreis Dillingen zum „sicheren Hafen“ für aus Seenot gerettete Flüchtlinge zu bestimmen. „Vor zwei Jahren hat der Landkreis den Seenotrettern von Ärzten ohne Grenzen den Europäischen St. Ulrichspreis verliehen. Es wird Zeit, dass die Politik vom Reden ins Tun kommt und ihre Verantwortung wahrnimmt“, so Brüning weiter. In ganz Deutschland hätten sich bereits über 200 Kommunen bereit erklärt, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen.

Man sollte die lokale Mitbestimmung in der Migrationspolitik fördern, damit diese Hand in Hand mit den solidarischen Städten und Gemeinden in ganz Europa neu gestaltet wird. „Das Sterben im Mittelmeer muss aufhören.“ (pm)

