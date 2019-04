vor 33 Min.

Der Landkreis im TV: Als Joseph Ratzinger nach Lauingen kam

Auch diese Beiträge waren in der Retrospektive des Günzburger Journalisten Werner Flott (rechts) im Dillinger Kino zu sehen: der Besuch des damaligen Kardinals Joseph Ratzinger, später Papst Benedikt XVI., im Jubiläumsjahr 1980 in Lauingen und die Verleihung des Europäischen St.-Ulrichspreises an Bundeskanzler Helmut Kohl im Jahr 1997.

Der frühere TV-Journalist Werner Flott zeigt im Dillinger Kino die Rückschau „40 Jahre Landkreis Dillingen im Fernsehen“. Die wenigen Zuschauer sind hingerissen.

Von Berthold Veh

Es ist eine Zeitreise der etwas anderen Art. Und dies liegt daran, dass im Dillinger Filmcenter Bilder von Ereignissen über die Leinwand flimmern, die einige Zuschauer noch selbst erlebt haben. Der Günzburger TV-Journalist Werner Flott hat in seinen Archiven gekramt und die Retrospektive „40 Jahre Landkreis Dillingen im Fernsehen“ erstellt. Die Beiträge haben auf die spärliche Zahl der etwa 25 Kinobesucher am Sonntagnachmittag eine starke Wirkung. Die Lauingerin Eva-Maria Hiller etwa sagt am Ende zu Flott: „Ich möchte Ihnen herzlich danken, da kommen so viele Erinnerungen hoch.“

Ein starkes Stück Heimatgeschichte

Der heute 83-jährige Werner Flott weiß selbst nicht, wie viele Sendezeit mit den Tausenden seiner Beiträge zusammenkommen würde. Seit 1964 ist der gebürtige Karlsbader im Geschäft gewesen zunächst beim Bayerischen Rundfunk, später beim SDR in Stuttgart, danach wieder beim BR. Viele seiner Filme, die in dem Zusammenschnitt zu sehen sind, stammen aus Werner Flotts Sendung „Das bunte Kulturschaufenster“, die zwischen 1994 und 2011 bei atv in Augsburg ausgestrahlt wurde.

Der Rückblick startet im Ländle, mit der Sanierung des Ulmer Münsters oder einem Nachtskispringen auf der (heute noch existierenden) Schanze in Königsbronn (Brenzursprung) bei Heidenheim. Ein starkes Stück Heimatgeschichte sind die Bilder vom Protest gegen die einst geplante Magnetschwebebahn im Donauried. Und die Abholzung der Großen Allee in Dillingen im Jahr 1975, die viele Bürger schockiert hat, ist in diesem Rückblick ebenfalls zu sehen. In einigen Filmchen kommt der unvergessene Landrat Anton Dietrich (1943 bis 2004) zu Wort, der einst in Zeiten der Ölkrisen die vorübergehende Schließung der Kreishallenbäder in Lauingen und Wertingen rechtfertigte, weil man nicht so viel Geld für das teure Heizöl ausgeben könne.

Einen breiten Raum nimmt Flotts Film über Lauingen im Jubiläumsjahr 1980 ein. Damals wurde die erste urkundliche Erwähnung Lauingens vor 1200 Jahren, 800 Jahre Stadterhebung Lauingens und der 700. Todestag des heiligen Albertus Magnus gefeiert. Der spätere Papst Benedikt XVI., damals noch Kardinal Joseph Ratzinger, predigte vor 39 Jahren in der Geburtsstadt des heiligen Albert. Und der CSU-Politiker Franz Josef Strauß kam im November zum Albertus-Gedenken in die Stadt.

Landkreis Dillingen: Wird die Retrospektive noch einmal gezeigt?

Neben dem Fasching in Lauingen – das Schauspiel der Hexenverbrennung lockte damals noch Massen an – spielt die Gärtnerstadt Gundelfingen mit ihren historischen Festen und dem Erntedank eine große Rolle. Höchstädt ist mit dem historischen Umzug anno 1981 vertreten. Damals feierten Tausende das Jubiläum „900 Jahre Stadt Höchstädt“. Dillingen ist unter anderem mit der Erhebung der Pfarrkirche St. Peter zur Basilika (1980) und drei Mal mit dem Ulrichspreis zu sehen, der 1997 an den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, 1999 an den einstigen Bundespräsidenten Roman Herzog und 2009 an die Spitzengeigerin Anne-Sophie Mutter ging. Die Eröffnung der Lauinger Moschee 1996, die von den meisten im Beitrag als Bereicherung gesehen wird, und der Dillinger Narrensprung, den 2001 mehr als 10000 Fasnachtsfreunde sahen, zählen ebenfalls zu dieser Zeitreise in die Vergangenheit des Landkreises.

Die wenigen Zuschauer sind am Ende überwältigt. „Mir hat´s gefallen“, sagt der Höchstädter Bernd Spring. Auch der Gundelfinger Werner Lohner findet die Rückschau klasse, denn er hat sich auf den Filmsequenzen vom Umzug zum Jubiläum der Gundelfinger Kolpingsfamilie im Jahr 1980 selbst gesehen. Englisch-Lehrer Ludwig Hartinger meint, dies wäre für Schüler „Heimatkundeunterricht“ gewesen. Werner Flott, der 2011 einen Ehrenpreis beim Deutschen Regionalfernsehpreis erhalten hat, lässt offen, ob die Retrospektive noch einmal gezeigt wird. Kinobetreiber Andreas Penthaler sagt, er könne sich dies gut vorstellen.

Den Film von Werner Flott gibt es auch auf DVD. Weitere Informationen beim Produzenten und Autor unter Telefon 08221/6262.

