vor 49 Min.

Der Landkreis sucht Tagesmütter und -väter

Die Kindertagespflege soll neben den Kindergärten ausgebaut werden

Die Kindertagespflege stellt nach Meinung von Landrat Leo Schrell neben der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung eine zusätzliche wichtige und wertvolle Form der Betreuung von Kindern dar, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Seit 1. August 2013 haben Eltern mit Kindern zwischen ein und drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. „Auch vor diesem Hintergrund wollen wir die Kindertagespflege als verlässliche, familiennahe, kindgerechte und qualitativ hochwertige Betreuungsform weiter ausbauen und sichern“, erklärt Landrat Leo Schrell die Initiative des Landratsamtes, zusätzliche Personen für die Tagespflege zu gewinnen und diese für die verantwortungsvolle Aufgabe zu schulen und zu qualifizieren.

Unter die Tagespflege fallen neben der Betreuung auch Aufgaben der Bildung und Erziehung von Kindern. Die Tagespflegepersonen betreuen die Kinder bei sich zuhause einzeln oder in einer kleinen Gruppe zu flexiblen Zeiten im Umfang von mindestens zehn Stunden wöchentlich. Vorteil der Kindertagespflege ist, dass Eltern und Kinder von der familiären Atmosphäre dieser Betreuungsform und der Möglichkeit, die Kindertagespflege auch zu Zeiten in Anspruch zu nehmen, in denen Kindertageseinrichtungen in aller Regel geschlossen sind, heißt es in der Mitteilung. Damit stelle die Tagespflege eine Alternative zur Betreuung in einer Krippe, sowie eine ergänzende Möglichkeit zur Kindertageseinrichtung oder Schule dar.

Ab Februar 2020 bietet das Amt für Jugend und Familie für Personen, die Aufgaben der Kindertagespflege übernehmen möchten, einen Qualifizierungskurs an, der in sieben Wochenblöcken jeweils vormittags stattfindet und 160 Stunden umfasst. Zudem ist eine Praktikumswoche in einer Kindertageseinrichtung sowie ein Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Der Qualifizierungskurs wird gemeinsam mit dem Jugendamt des Landkreises Donau-Ries durchgeführt. Gesucht werden Personen, die Freude an der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern haben sowie offen, flexibel und zuverlässig sind und sich gerne für diese wertvolle Aufgabe fort- und weiterbilden lassen möchten.

Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 16. Oktober, um 14.30 Uhr erhalten Interessierte beim Amt für Jugend und Familie (Weberstraße 14 in Dillingen) Auskünfte zu den Aufgaben und dem angebotenen Qualifizierungskurs. Anmeldungen zur Infoveranstaltung nimmt Monika Eisenhofer (Telefon 09071/51-4015, E-Mail: Monika.Eisenhofer@landratsamt.dillingen.de) entgegen. (pm)

Themen folgen