Der Lauingen Kalender 2021 ist eine Hommage an die Gastronomie

Wie in den vergangenen Jahren möchte Familie Schwenk mit einem Kalender und Christbaumkugeln für die Kartei der Not Spenden sammeln. Für 2021 hat der Kalender das Motto "Lauinger Gasthöfe und Brauereien".

Von Vanessa Polednia

Jeden Moment kann die Lieferung in Form von matt-silbernen Christbaumkugeln in Faimingen ankommen. Auf den Kugeln abgebildet ist auf einer Seite der Lauinger Mohr. Der Schimmelturm befindet sich auf der anderen Kugelhälfte. Es ist die zweite Kugelkollektion der Lauinger Geschenkmanufaktur von Bernd Schwenk. Zusammen mit dem historischen Lauingen-Kalender spendet Schwenk einen Euro pro verkauftem Exemplar an die Kartei der Not.

Es ist der vierte Kalender mit historischen Bildern von Lauingen

Den Kalender gibt es bereits im vierten Jahr in Folge. Für 2021 hat sich die Geschenkmanufaktur das Konzept „Lauinger Gasthöfe und Brauereien“ überlegt. „ Lauingen hatte mal mehr Brauereien als München“, erklärt Schwenk, der selbst in der Landeshauptstadt wohnt und eigentlich Ingenieur ist. Mit dem Kalender, geschmackvoll bestückt mit alten Postkarten der Betriebe, möchte er an diese Tradition erinnern. Die Auflage beträgt 150 Stück.

Bernd Schwenk verkauft die Kalender und Kugeln zusammen mit seinen Eltern Gertrud und Bernhard, vor allem am Stand der Geschenkmanufaktur am Lauinger Weihnachtsmarkt. „Vor allem ältere Menschen freuen sich über die Aufnahmen aus der Vergangenheit. Ich wurde schon gefragt, wann der nächste Kalender erscheinen wird“, sagt Bernhard Schwenk. Bisher steht noch nicht fest, ob und wie der Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Bernd Schwenk hofft natürlich, dass er wieder mit einem Stand vertreten sein kann.

Neu: Geschenkmanufaktur hat einen Onlineshop und feste Öffnungszeiten

Die Geschenkmanufaktur ist sein Hobby. Dafür ist die Familie Schwenk in Lauingen bekannt. Der Präsentierraum befindet sich versteckt im schwenkschen Elternhaus. Hier gibt es unter anderem auch das Lauinger Wappen oder einen passenden Prosecco zu erstehen. Doch in diesem Jahr macht sich, auch nach dem Lockdown, bemerkbar, dass viel weniger Menschen in der Geschenkmanufaktur vorbeischauen. Den Schwenks wurde bewusst: Sie brauchen einen neuen Vertriebsweg – und zwar in Form eines Internetshops.

Ab jetzt lässt sich das Sortiment der Geschenkmanufaktur auch im Internet bestellen – natürlich auch der neue Kalender und die Christbaumkugeln. Zudem gibt es nun feste Ladenöffnungszeiten: Mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr ist die Manufaktur geöffnet. Innerhalb des Stadtgebiets gibt es zusätzlich einen Lieferservice. Sollte der Weihnachtsmarkt doch nicht stattfinden, hofft Schwenk, dass der Internetshop gut genutzt wird. Und wenn nicht? „Dann habe ich etwas Neues gelernt und dabei Spaß gehabt“, ist die gelassene Antwort des Lauingers.

Die Webseite lautet www.geschenk-manufaktur.com. Der Laden befindet sich in der Magnus-Scheller-Straße 29 in Faimingen.

