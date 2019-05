vor 43 Min.

Der Müller hat‘s gemacht!

Freude und Erleichterung beim TSV Wertingen (Bild) konnten nicht größer sein: Der Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga ist endlich geschafft. 1:0 schlug die Mannschaft von Trainer Christoph Kehrle gestern Abend in Donauwörth den SV Holzkirchen.

Von Günther Hödl und Michael Thiel

Die Ausgangslage für das Relegationsspiel zwischen dem TSV Wertingen und SV Holzkirchen vor 1200 Zuschauern am Vatertag in Donauwörth war insofern klar: Der Sieger steigt auf jeden Fall in die Fußball-Bezirksliga auf. „And the winner is“: TSV Wertingen! Ein überglücklicher Sportleiter Fritz Bühringer stellte nach dem 1:0-Sieg fest: „Auf diesen Tag haben wir dreieinhalb Jahre hingearbeitet. Das ist ein mega Gefühl.“

Die Wertinger liefen ohne ihre beiden Stammspieler Christoph Prestel (gesperrt) und Florian Prießnitz (beruflich verhindert) auf. Für sie kickten Christoph Müller und Alexander Wiedemann. Während Halbzeit eins spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, beide Teams zeigten Respekt voreinander und agierten nicht zu übermütig. Erste Möglichkeiten für die Zusamstädter boten sich bei Aktionen von Müller und Korselt, auf der Gegenseite probierte es Holzkirchen zweimal aus der Distanz – erfolglos. TSV-Keeper Mihael Potnar konnte durchschnaufen, als Massimiliano Porcari bei einem schnellen SVH-Angriff neben das Tor zielte. Direkt vor der Pause verpassten Nicolas Korselt und Maximilian Beham die mögliche Wertinger Führung. Der erste 16-jährige Referee Jonas Krzyzanowski machte seine Sache bis dahin gut.

Gleich nach dem Wechsel verhinderten SVH-Zerberus Andreas Schröppel und die Latte bei einem Beham-Schuss das Wertinger 1:0. Das fiel aber wenig später: Marco Schiermoch leistete per Flanke die Vorarbeit für Müller, der volley ins lange Eck traf – der mitgereiste TSV-Anhang durfte jubeln (61.).

Jetzt war Holzkirchen gefordert. Wertingen konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und darauf, den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen zu halten, konnte aber die Großchance von Joshua Zwickel (80.) nicht verhindern. So verstrichen die Minuten ohne Erfolgserlebnis für den SV Holzkirchen. Und einige seiner Fans arbeiteten den aufkommenden Frust auf unschöne Art und Weise ab – sie zündelten mit Pyrotechnik. Dass Porcari in der 89. Minute nach wiederholtem Foulspiel „Gelb-Rot“ sah, verbesserte die Chancen ihres Teams auf den Ausgleich nicht.

Nach 90 regulären plus sieben Minuten Nachspielzeit war es dann amtlich: Dem Abstieg 2016 und drei Kreisliga-Vizemeisterschaften in Folge folgt endlich die Bezirksliga-Rückkehr! Die TSV-Spieler lagen sich jubelnd in den Armen, für Trainer Christoph Kehrle und Sportleiter Behringer gab‘s eine Bierdusche. Die große Aufstiegsfeier hatte begonnen und sollte später des Abends auf dem Wertinger Volksfest ihren Höhepunkt finden …

TSV Wertingen: Potnar; Laubmeier, Beham, Müller, Eising, Wiedemann (46. Haase), Winkler, Korselt (6. Rueß), Hempel, Jaumann (73. Santamaria), Schiermoch

SV Holzkirchen: Schröppel; Tobias Rau, Neuwirt, Thomas Rau, Köhnlein, Havur, Armin Rau (66. Demel), Schneider (Domini Rau), Zwickel, Beck (76. Köhnlein), Porcari

Tor: 1:0 Christoph Müller (61.); Gelb-Rot: Massimiliano Porcari (89./SVH); Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (VfR Neuburg); Zuschauer: 1200 in Donauwörth

