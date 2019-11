vor 43 Min.

Der Naturschutz und die Flutpolder

Die stellvertretende Landesgeschäftsführerin für Artenschutz war zu Gast im Landkreis

Christine Margraf, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des Referats Artenschutz beim Bund Naturschutz Bayern, referierte kürzlich über Flutpolder. Von den ehemals geplanten fünf Poldern in Schwaben sind momentan im Landkreis Dillingen noch zwei Polder im Rennen. Einer im Bereich Neugeschüttwörth bei Buttenwiesen und ein zweiter südlich von Gundelfingen beim Gut Helmeringen. Ein dritter schwäbischer Polder ist bei Leipheim geplant. „Auch wenn alle drei schwäbischen Polder geflutet werden, wird dies für Passau keinerlei Entlastung bringen,“ betonte Christine Margraf laut Pressemitteilung.„Diese Polder haben eine maximale Wirkung von höchstens 20 Zentimeter Absenkung für Donauwörth.“

Es wäre lediglich ein Schutz für Eurocopter und die „wissentlich“ im Überschwemmungsgebiet angelegten Parkplätze der Stadt. Da könnte durchaus die Überlegung angestellt werden, ob bei einem dreistelligen Millionenbetrag (für alle drei schwäbischen Polder) keine andere, in jedem Fall aber umweltverträglichere Lösung möglich wäre.

Die Polder bestehen aus einem Einlauf- und einem Auslaufbauwerk sowie links und rechts einem Deich. Wenn die Gefahr eines Jahrhunderthochwassers droht, wird das Einlaufbauwerk geöffnet und das Wasser fließt wie in eine Badewanne in die Polder. Dort werde es vier bis fünf Meter aufgestaut und könne dann bis zu sechs Tagen dort stehen, bevor der Auslauf geöffnet wird und das Wasser wieder abfließen kann, teilte die Referentin mit. Da diesem stehenden Wasser der Sauerstoff fehle, werde sämtliche Vegetation und auch die Tierwelt, die nicht fliehen kann, verenden. Die Ablagerungen durch das tagelang stehende Wasser seien wesentlich gravierender, als bei Poldern mit permanenter Strömung, wie es am Rhein bereits praktiziert wird. Ein weiterer Punkt, der nicht außer Acht gelassen werden dürfe, sei der Grundwasserschutz. Die Auswirkungen gefluteter Polder auf den Grundwasserspiegel seien noch nicht ausreichend erforscht.

Polder seien also durchaus sehr kritisch zu sehen. Die Expertin betonte: „Wir müssen an den Ursachen ansetzen. Durch die Fokussierung auf die Polder wird die Chance zur Auenrenaturierung vergeben.“ Lösungsansätze wären in ihren Augen dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen der Land- und Forstwirtschaft durch Landnutzungsänderungen sowie Maßnahmen an Fließgewässern durch Renaturierung und Kleinrückhalte. Wichtig wäre schnellstmöglich zu ermitteln, wo es Möglichkeiten der Deichrückverlegungen gibt, was schon lange eine Forderung des Bund Naturschutzes ist.

„Wenn wir die gigantische Summe von geschätzten 80 Millionen Euro, allein für den Bau des Polders bei Leipheim ansehen, könnte man sicherlich viele ökologisch wertvolle Projekte verwirklichen und so wirksamer den Hochwasserschutz voranbringen. Die Beherrschung der Natur durch Großtechnik ist utopisch“, schloss Margraf ihr Referat. (pm)

