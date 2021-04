Der Neue für die Reservisten in Nordschwaben

Martin Saiz ist Berufssoldat aus Dillingen und wird nun der neue Feldwebel an der Spitze der Reservisten.

Martin Saiz ist Nordschwabens neuer FwResAngel – also der Feldwebel für Reservistenangelegenheiten. Diese Aufgabe hat der gebürtige Heidenheimer Anfang April übernommen. Auch für den Kreisvorstand ist er kein Unbekannter.

Saiz hat laut Pressemitteilung dem Kreisvorsitzenden Werner Wölfel bereits in einem ersten Telefongespräch gesagt, dass er sich sehr auf diese neue Aufgabe und ein weiteres persönliches Kennenlernen der Kreisgruppe Schwaben-Nord freut.

Privat aktiv in vielen Vereinen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation möchte er sich gerne auf diesem Wege kurz vorstellen: Saiz ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Dillingen. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport (Schießsport sowie Schwimmen), und ist in verschiedenen Vereinen hier in Dillingen tätig. Mitglied der Wasserwacht Dillingen, Zweiter Vorsitzender der Luitpoldschützen Dillingen, Vorsitzender der Unteroffiziersvereinigung des Standortes Dillingen, sowie Vorsitzender des Wirtschaftsbetriebes Luitpoldstuben.

Im September 1999 begann seine Zeit bei der Bundeswehr als Grundwehrdienstleistender in Ulm. Anschließend wurde er nach Dillingen versetzt. Er durchlief seine Ausbildungen bis zum Materialgruppenführer im ehemaligen Fernmeldebataillon 230. Mit der Umstrukturierung am Standort Dillingen wurde er zum Führungsunterstützungsregiment 29 versetzt und nahm dort den Dienstposten des Transportfeldwebels wahr.

Mit der Ernennung zum Berufssoldaten ging für ihn ein großer Wunsch in Erfüllung. Zeitgleich wurde er als Versorgungsfeldwebel in der Stabskompanie Führungsunterstützungsregiment 29 in Dillingen eingesetzt. 2008 nach seiner Ausbildung zum Truppenversorgungsbearbeiter SK wurde er in den Regimentsstab auf den Dienstposten des Truppenversorgungsbearbeiters versetzt.

Saiz freut sich auf neue Herausforderung in Dillingen

Mit der Auflösung des Führungsunterstützungsregiments 29 und Umgliederung in das Führungsunterstützungsbataillon 292 ging es zunächst wieder zurück in die Materialgruppe. Auch wenn er immer sehr viel Freude an der Verwendung als „Versorger“ hatte, war sein angestrebtes Ziel jedoch stets eine Verwendung als Standortfeldwebel; zum 1. April 2017 wurde er Standortfeldwebel bei Unterstützungs-personal Standortältester Dillingen und Donau- Ries.

Nach insgesamt vier Jahren in seiner derzeitigen Verwendung, stellt sich Martin Saiz gerne der neuen Herausforderung und freue sich sehr auf seine zukünftige Verwendung als Feldwebel für Reservistenangelegenheiten in Dillingen für die Kreisgruppe Schwaben-Nord. (pm)

