Der Nikolaus kommt im Landkreis Dillingen trotz Corona

Vom recht billigen Gewand aus Vlies ist heute nicht mehr viel zu sehen: Schon vor vielen Jahren hat Stefan Friedrich beschlossen, seine Rolle als Nikolaus etwas professioneller anzugehen, und kaufte sich dieses Kostüm. Damit bereitet er jedes Jahr aufs Neue den Kindern eine Freude – und Menschen in Not.

Plus Mit Zottelbart, rotem Umhang und der Mitra auf dem Kopf gibt Stefan Friedrich aus Lauingen jedes Jahr den Nikolaus. Und das seit 20 Jahren, immer für den guten Zweck. Die Pandemie hält ihn davon nicht ab.

Von Jonathan Mayer

Der heilige Nikolaus lässt es heuer etwas ruhiger angehen. Auf seinem Zettel stehen im Jahr der Pandemie deutlich weniger Haushalte als in den vergangenen Jahren. Eingepackt in seinen roten Umhang mit der goldenen Kordel, seinen weißen Untermantel, den Stab fest in der Hand und die Mitra auf dem Kopf macht er sich trotz der Widrigkeiten auf den Weg, um den Kleinen eine Freude zu bereiten.

Kinder unter sieben Jahren sollten an dieser Stelle vielleicht aufhören zu lesen. Denn es lässt sich nicht verhindern, zu verraten, wer sich unter dem Rauschebart wirklich versteckt: Schon seit 20 Jahren spielt der Lauinger Stefan Friedrich den Nikolaus. Jahr um Jahr beschenkt er die Kinder im Landkreis Dillingen und erfreut sie mit seiner bloßen Präsenz. Schon über 100 Mal, schätzt er, hat er sich in das Kostüm geworfen. Aus all der Erfahrung heraus weiß Friedrich genau: „Wenn die Kinder sechs oder sieben sind, merken sie, dass das nur ein Kostüm ist.“ Abhalten kann ihn das aber nicht von seiner ganz persönlichen alljährlichen Tradition: „Es ist einfach jedes Mal wieder schön, zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Das macht mir dann richtig Spaß“, erzählt er.

In Wittislingen fährt der Nikolaus jedes Jahr in einer Kutsche vor

Wie so viele der ganz Großen hat auch Friedrich klein angefangen: Als er vor 20 Jahren erstmals den Nikolaus gab, war alles noch etwas rudimentär. Für die Kinder einer Freundin spielte er seine Rolle zum ersten Mal, damals noch mit einem recht billigen Kostüm aus Vlies. Ein Jahr später beschloss er, das Ganze etwas professioneller anzugehen, und kaufte sich ein richtiges Kostüm, das ihn seitdem jedes Jahr in den Nikolaus verwandelt.

Sechs bis sieben Haushalte besucht Friedrich in normalen Zeiten jedes Jahr. Dazu kommen in der Regel vier Weihnachtsmärkte. In Wittislingen fährt er dann sogar in einer Kutsche durch den Ort. Und auch auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt war er schon. „Auf den Weihnachtsmärkten ist man als Nikolaus ein richtiger Star“, schwärmt er. Da merke er dann immer, wie anstrengend das Leben eines echten Promis sein muss, wenn einen jeder erkennt. In den vergangenen beiden Jahren hat Friedrich im Wittislinger Kindergarten sogar eines Morgens jedes Kind persönlich begrüßt. „Da strahlten sie richtig. Das ist für die meisten wirklich was Besonderes.“ Genau das sei es, was ihn jedes Mal aufs Neue antreibt. „Wenn die Kinder Freude daran haben, dann habe ich sie auch.“ Zugleich wolle er damit aber auch die Tradition weitertragen – und zeigen, dass es mehr gibt als Weihnachtsmann und Santa Claus.

Stefan Friedrich Bild: Karl Aumiller

Im Corona-Jahr 2020 ist aber auch für den Nikolaus vieles anders. Nicht nur, dass heuer weniger Besuche anstehen und die Märkte ausfallen, auch die Nähe zu den Kindern ist wegen der Pandemie zu gefährlich. Friedrich hat sich aber etwas einfallen lassen, um die Tradition trotz allem weiterzutragen: Statt in die Häuser stapft der Nikolaus heuer durch die Gärten. Die Kinder gehen irgendwann ans Fenster. Wenn sie den Mann mit Stab und Mitra sehen, machen sie es auf, und Friedrich spricht – natürlich mit verstellter Stimme – mit ihnen. Dann erklärt er, warum der Nikolaus heuer nicht so nah bei ihnen sein kann wie sonst. „Und natürlich, dass er sich schon aufs nächste Jahr freut, wenn das dann hoffentlich wieder geht“, erzählt Friedrich. Dabei halte er immer den Sicherheitsabstand ein, seine Mund-Nasen-Maske versteckt er unter dem Bart. Auf die traditionellen Äpfel und Nüsse müssen die Kleinen heuer trotzdem verzichten.

Für Friedrich stand immer fest, dass er auch 2020 den Nikolaus spielen wird. Im Internet hat er recherchiert, wie er das trotz Corona am besten umsetzen kann. „Zwischen mir und den Kindern sind fünf bis sechs Meter Abstand. Da sollte also nichts passieren“, sagt er.

Wieso Stefan Friedrich ohne Knecht Ruprecht unterwegs ist

In all den Jahren habe er viele unterschiedliche Kinder kennengelernt: Da gibt es die, die gleich auf ihn zustürmen und ihn umarmen. Aber auch die schüchternen, die sich hinter ihren Eltern verstecken. Und dann sind da welche, die Blödsinn machen. Aber: „Wenn einer meint, er kann den Nikolaus ärgern, dann brummt er auch schon mal ordentlich“, witzelt Friedrich. Meist reiche das dann aus, damit sich wieder alle ordentlich benehmen.

Generell will er den Kindern aber natürlich die positive Seite des Nikolaus zeigen. Auch deshalb ist er allein unterwegs, ohne einen Knecht Ruprecht. „Der Nikolaus ist ein guter Mann, Knecht Ruprecht erschreckt die Kinder“, erklärt der Lauinger. Der Besuch des Nikolaus aber solle ja allen Spaß machen.

Der Einsatz als Nikolaus ist aber nicht Friedrichs einzige gute Tat: Bei seinen Besuchen als Nikolaus daheim und auf den Weihnachtsmärkten sammelt er auch Spenden, die er dann an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergibt. Anfangs sind dabei einige Dutzend Mark zusammengekommen. Doch in den vergangenen Jahren waren es jedes Mal gleich ein paar Hundert Euro, die am Ende unverschuldet in Not geratenen Menschen zugutekommen.

