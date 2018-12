04:01 Uhr

Der Online-Handel ist der große Gewinner

Was wollen die Kunden? Und was bietet der Einzelhandel? Dillingen sei in einer glücklichen Lage.

Von Cordula Homann

Achtung, jetzt kommt’s: Am Montag ist Heiligabend. Wenn Sie jetzt noch keine Geschenke haben – wo kaufen Sie diese dann ein? Im Internet oder vor Ort? Bislang vor allem im Internet: „Der große Gewinner in diesem Jahr ist wieder der Online-Handel“, sagt Bernd Brenner, Chef von Bücher Brenner in Dillingen, zudem schwäbischer Vorsitzender und bayerischer Vizepräsident des Einzelhandelverbandes. Er hat zwar das Gefühl, dass mehr Kunden wieder vor Ort in den Geschäften bummeln und die persönliche Ansprache schätzen; „aber vielleicht ist das Wunschdenken“, sagt Brenner und lacht. Denn die Zahlen sagen etwas anderes: 2018 machte der Online-Handel noch mal zehn Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr.

Früher kamen regelmäßig viel mehr Kunden nach Dillingen

Auch in Dillingen macht sich das bemerkbar. Früher seien viel mehr Menschen aus dem ganzen Landkreis regelmäßig zum Einkaufen gekommen. Dabei komme in der Großen Kreisstadt durchaus Bummelatmosphäre auf, findet Brenner. Wenig Leerstände, ein guter Geschäftsbesatz und die weihnachtliche Beleuchtung locken durchaus Kunden an. „Wir decken sämtliche Branchen ab, und der Kunde kann alles zentral finden, ohne weit laufen zu müssen.“ Nur Donauwörth, Günzburg oder die größeren Städte wie Augsburg oder Ulm seien so gut aufgestellt.

Rabattaktionen allein können nicht alle Probleme lösen

Doch wo geht die Reise hin? „Ich glaube, der Einzelhandel ist dabei sich neu zu erfinden und mehr zu bieten“, meint Brenner. Die Verknüpfung von stationärem und Online-Handel sei notwendig. Und sei es nur, um Öffnungszeiten und Kontaktdaten im Internet zu präsentieren. Rabattaktionen wie Black Friday oder Cyber Monday können sowohl mit dem Geschäft und dem eigenen Internetauftritt verknüpft werden. „Es gibt viele Rabattaktionen, aber das allein kann es auch nicht sein: Die Atmosphäre und die Beratung müssen stimmen.“ WLAN sei Standard. Eine Steckdose vor dem Laden für das E-Bike des Kunden aber keine Notwendigkeit. „Die Kunden sollten spüren, dass sie in einem Geschäft willkommen sind und gut bedient werden. Und Parkplätze sind wichtig.“

Last-Minute-Geschenke-Tipps

So, und jetzt, kurz vor Heiligabend noch ein paar Geschenke-Tipps: Der Renner bei Bücher Brenner sei das Michelle-Obama-Buch. Kollegin Julia Hank ergänzt die Tipps für Kinder und Jugendliche: Bei den Kleinsten das „Die kleine Hummel Bommel und die Zeit“, ab acht Jahre der neue Band der „Schule der magischen Tiere“. Für Jungs ab zehn Jahre die „Minecraft“-Bücher, bei Mädchen der neue „Ostwind“-Roman.

