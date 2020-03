vor 5 Min.

Der Putsch war auch in Lauingen spürbar

Heute vor 100 Jahren wollten Konterrevolutionäre um Wolfgang Kapp die noch junge Weimarer Republik beenden – Flugblätter von damals kann man in der Herzogstadt noch heute sehen

Alle führen das Ende der Weimarer Republik im Munde. Von den tatsächlichen Vorgängen wissen aber nur noch die wenigsten. Eigentlich war die Republik sowohl am Anfang wie am Ende in ihrem Bestand bedroht, was aber nicht heißt, dass sie notgedrungenermaßen scheitern musste, schreibt Bernhard Ehrhardt, ehemaliger Geschichtslehrer und Leiter des Heimathauses in Lauingen, unserer Zeitung. Einen dieser Versuche, die erste deutsche Republik zu beenden, schildert er in seinem Text. Erinnerungen an den sogenannten Kapp-Putsch, der vor 100 Jahren stattfand, kann man in Lauingen noch heute sehen.

Der Reichskanzler, der sich diesem Untergangsszenario entgegenstemmte, hieß in beiden Phasen Hermann Müller, nach seinem Wahlkreis: Müller-Franken. Als Müller-Versailles verunglimpften ihn später die Nazis.

Am 10. Januar 1920 trat der Versailler Vertrag in Kraft. Außer den Gebietsabtretungen und vorläufig unbegrenzten Reparationsleistungen verlangte dieser die Rückführung der bewaffneten Macht auf ein 100000-Mann-Heer. Das bedeutete die Auflösung der Freikorps. Schon der erste Versuch, dies umzusetzen, endete in einem Fiasko, schreibt der Historiker weiter. Die Marinebrigade Ehrhardt marschierte auf Berlin und installierte dort eine neue Regierung. Das Land stand kurz vor einem Bürgerkrieg.

Doch der Kapp-Putsch vom 13. März 1920 (auch Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch genannt) schlug fehl. Nach rund 100 Stunden dankte die neue Regierung ab und flüchtete. Großen Anteil am Scheitern des Versuchs hatten die Gewerkschaften, die einen Generalstreik ausriefen – den größten in der deutschen Geschichte. Er legte die öffentliche Versorgung völlig lahm. Post, Eisenbahn, Zeitungen, Fabriken, überall Stillstand.

Wie erfuhren die Menschen von den Vorgängen in Berlin? Durch Flugblätter. Eines findet sich im Lauinger Stadtarchiv, eingebunden in den „Lauinger Anzeiger“. Sie waren das aktuellste Medium. Damals massenhaft verbreitet, sind sie heute nur noch in Ausnahmefällen erhalten, wie eben in der Herzogstadt. Den öffentlichen Hörfunk gab es damals noch nicht. Erst Ende 1920 meldete sich das neue Medium mit der „Funkstunde“ zu Wort. (pm/mayjo)

