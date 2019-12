13.12.2019

Der „Rebell“ Hans Söllner kommt

Der Liedermacher, der OB werden will, tritt in Dillingen auf

Hans Söllner sorgt in diesen Tagen für Furore. Und das nicht nur als Liedermacher, der gerne auch Politikern deutlich seine Meinung geigt. Jetzt will der rebellische Musiker und Poet selbst in die Kommunalpolitik. Denn Söllner möchte im Salz- und Kurort Bad Reichenhall Oberbürgermeister werden. Und die erste Idee fürs Wahlprogramm hat der 63-Jährige bereits bekommen. „Für alle an Marihuanabaum“, schlägt eine Frau im Internet vor – eine Anspielung auf Söllners wohl am meisten gehörten Song „Mei Voda (hod an Marihuana-Baam)“. Vor seiner möglichen kommunalpolitischen Karriere wird der als „Bürgerschreck“ und „wuider Hund“ titulierte Liedermacher erneut einen Auftritt in Dillingen absolvieren. Der Bad Reichenhaller tritt am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr im Stadtsaal auf.

Vor zwei Jahren hat Söllner in Dillingen ein bunt gemischtes Publikum angelockt – von Jugendlichen bis zum Rentner. Von seinen beliebten Songs „Mei Voda (hod an Marihuana-Baam)“, „Der Rasenmäher“, „hey Staat“ und „Mia san no so richtige Bayern“ hat der Liedermacher damals keinen einzigen gesungen. Dennoch fühlte sich das Publikum bestens unterhalten. Denn Söllner hatte weiterhin seine Probleme, mit der Polizei und denen, die den Staat repräsentieren. Und Marihuana fand Söllner immer noch gut. Für den Auftritt des Liedermachers verlost unsere Zeitung dreimal zwei Freikarten. Wer daran teilnehmen möchte, schickt bis Dienstag, 31. Dezember, eine Postkarte an die Adresse der Donau-Zeitung, 89407 Dillingen, Große Allee 47, oder eine E-Mail mit dem Kennwort „Hans Söllner“ an gewinnspiel@donau-zeitung.de. Die Gewinner werden telefonisch informiert, daher sollten Sie nicht vergessen, die Telefonnummer anzugeben. (bv)

gibt es online unter reservix.de und als Hardtickets bei unserem Service-Partner Otto Bezikofer in Dillingen.

