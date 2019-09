vor 18 Min.

„Der Ritter vom Zusameck“

Andreas Herch liest aus seinem neuen Buch

Einen außergewöhnlichen Autorenabend veranstaltet die Buchhandlung Brenner im Rahmen der 21. Dillinger Kulturtage. Am Dienstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr liest Andreas Herch im Colleg aus seinem neuen Buch „Der Ritter von Zusameck“. Der Roman führt im Jahr 1189 in unsere Region, in die Burg Zusameck, nördlich von Dinkelscherben und beschreibt in eindrucksvoller Form die Erlebnisse eines Ritters aus Schwaben, der sich dem Kreuzzug des Kaisers Friedrich Barbarossa anschließt. Herch macht es den Zuhörern leicht, sich in das historische Thema einzufinden, da er den Vortrag und die Lesung mit informativen Schaubildern begleitet. (pm)

(im Preis ist ein Getränk dabei) gibt es bei Bücher Brenner in Dillingen oder an der Abendkasse.

