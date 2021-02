vor 47 Min.

Der Sahara-Staub schlägt sich auch im Landkreis Dillingen nieder

Der Staub aus der Wüste schlug sich auf den Autodächern nieder. Auf unserem Foto spiegeln sich in Dillingen die Akademie, die Studienkirche und die Obere Apotheke auf dem Dach eines Wagens.

Viele Spaziergänger im Landkreis Dillingen haben sich am Samstag über den gelblich-trüben Himmel gewundert. Dahinter steckt der Sahara-Staub, der jetzt auch auf dem Lack der Autos zu sehen ist.

Von Berthold Veh

Ein seltenes Wetterphänomen war am Samstag in weiten Teilen Bayerns zu beobachten. Der Himmel hatte sich wgen des Sahara-Staubs in der Luft gelblich-rötlich verfärbt.

Im Landkreis Dillingen war der Himmel eher gelblich trüb

Im Landkreis Dillingen war der Himmel eher gelblich trüb. Spaziergänger, die nicht Nachrichten gehört hatten, wunderten sich über die eigenartige Färbung des Himmels - und Autofahrer über die Hinterlassenschaften des Sahara-Staubs auf ihren Autodächern.

Tiefdruckgebiet löste das Wetterphänomen aus

Ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa hatte das Wetterphänomen ausgelöst. Der Wind brachte den Wüstenstaub über das Mittelmeer nach Bayern. Im Norden Deutschlands dagegen herrschte anderes Wetter, dort schneite des zum Teil heftig.

