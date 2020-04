vor 49 Min.

Der Schnellepark blüht auf

Hinter der Blumenpracht in Gundelfingen steckt viel Arbeit

Im Schnellepark in Gundelfingen blühen seit kurzem unzählige Frühlingsblüher wie zum Beispiel Tulpen, Narzissen, Osterglocken oder Hyazinthen um die Wette. Die Stadt Gundelfingen präsentiert sich laut Pressemitteilung jedes Jahr aufs Neue durch ihre vielfältige Blumenpracht, sei es bei der Straßenrandbegrünung, bei den Bepflanzungen in der Innenstadt und den vielzähligen Blumenkästen an den Brücken.

Um die Anlagen im Schnellepark und in den weiteren öffentlichen Einrichtungen, Parks und in der Innenstadt zu pflegen und instand zu halten, ist viel Handarbeit erforderlich. Die Blumenzwiebeln müssen in den Boden eingebracht, das Unkraut muss regelmäßig beseitigt werden und die Blumenkübel und -kästen müssen bepflanzt und regelmäßig bewässert werden. Um diese Arbeiten erledigen zu können, wird das Personal des Bauhofs in der Zeit von März bis Oktober durch Saisonkräfte aufgestockt. „An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ein großes Lob an den städtischen Bauhof“, sagt Bürgermeisterin Miriam Gruß. Einige Beete mit den Frühlingsblühern wurden vor zwei Jahren von den Schülern der 2. Klassen mit Unterstützung der Mitarbeiter des Bauhofes angelegt. Die Aktion fand im Jahr 2018 bereits zum zweiten Mal statt und wurde von Blumen Eber durch eine Spende von 4000 Blumen unterstützt. (pm)

Themen folgen