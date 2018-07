vor 23 Min.

Der Schnellepark zieht die Kinder an

Die Anlage in Gundelfingen bietet vielfältige Möglichkeiten für den Nachwuchs. Nur mit der Sauberkeit gibt es offenbar immer wieder Probleme. Die Stadt will nun reagieren

Von Andreas Schopf

Das Karussell ist an diesem Tag nicht da. Ausgerechnet. Es wäre der eindeutige Favorit der Kinder des Montessori-Kinderhauses, die an diesem Tag über den Spielplatz im Gundelfinger Schnellepark toben. „Das Karussell ist leider nicht mehr da, das hat mir so gut gefallen“, sagt die sechsjährige Anna. „Da hat man sich so schnell gedreht, dass man dachte, man fliegt“, sagt Chiara (5).

Gute Nachricht für die Kinder: Das Karussell war nur vorübergehend weg. Bürgermeisterin Miriam Gruß teilt mit: Ein Kind hatte sich an dem Spielgerät in einem Zwischenraum eingeklemmt. Die Stadt hat das Gerät geprüft und keine Beanstandung gefunden. Es steht mittlerweile wieder frisch gestrichen auf dem Spielplatz.

Auch ohne Karussell gibt es im Schnellepark zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen: Klettergerüste, Schaukeln, Wippe, Rutsche, einen Sandbagger und einen kleinen Fußballplatz mit Toren. Die Kinder des Montessori-Kinderhauses finden schnell Ersatz für das Karussell. Die fünfjährige Franca etwa klettert auf das Dach einer Holzhütte. „Von hier oben sehe ich viel“, sagt sie. Gibt es etwas, was auf diesem Spielplatz fehlt? In diesem Moment das Karussell, klar. Aber sonst? „Ein Süßigkeitenautomat“, sagt Valentin (6). Erzieherin Judith Lorenz lacht. Einrichtungsleiterin Heidemarie Hitzler würde sich eine Spielmöglichkeit mit Wasser wünschen.

Etwa alle zwei Wochen seien die Montessori-Kinder zum Spielen im Schnellepark. Erzieherin Lorenz lobt den Schatten durch die vielen Bäume und die zahlreichen Sitzgelegenheiten. Außerdem können die Kinder an der Brenz viel beobachten und durch die Kneippanlage gehen. Ein Baum in Sichtweite des Spielplatzes nutzen die Kinder immer wieder zum Klettern. Und wie ist es mit der Sauberkeit? „Ab und zu liegen Glasscherben im Sand“, sagt die Erzieherin. „Aber es ist noch nichts passiert, und das wird auch immer schnell gereinigt.“

Die Sauberkeit ist eines der Themen, die auch Bürgermeisterin Gruß bewegt. Sie selbst komme mit ihrem Kind regelmäßig auf den Spielplatz im Schnellepark. „Wir haben leider immer wieder Probleme mit Verunreinigungen, ich höre öfters Beschwerden“, sagt sie. Glasscherben oder etwa Zigarettenkippen würden herumliegen, dazu komme es auf den Spielplätzen der Stadt immer wieder zu Vandalismus. Mit ein Anlass für die Bürgermeisterin, eine Spielplatz-Initiative zu starten. In den vergangenen Wochen habe man sich alle Spielplätze der Stadt angeschaut. Insgesamt gibt es laut Verwaltung zehn öffentliche Spielplätze, für den Unterhalt gibt die Stadt laut eigener Aussage etwa 20000 Euro aus. Das Fazit von Gruß: „Grundsätzlich haben wir schöne Spielplätze, aber da ist noch Luft nach oben.“ Neben Verunreinigungen und Vandalismus gehe es um die Aufenthaltsangebote. Gruß will künftig neben dem reinen Spielplatz Möglichkeiten für alle Generationen schaffen, sagt sie. Ein Matschplatz an der Brenz für die ganz Kleinen etwa, sowie eigene Bewegungsangebote für Senioren. Und auch Jugendliche sollen neue, eigene Flächen erhalten, um so Vandalismus vorzubeugen. Parallel soll eine Sicherheitswacht immer wieder ein Auge auf die Spielplätze werfen. Schwerpunktmäßig soll die Umsetzung der Initiative in Peterswörth beginnen. Wann genau, das ist noch offen.

Und was ist mit dem Spielplatz im Schnellepark? Auch hier soll sich etwas ändern. Gruß denkt über neue Spielgeräte nach – oder die bestehenden anzupassen. „In den Holzhäusern etwa sitzt kaum ein Kind drin, und sie sind auch schwierig zu beklettern. Hier sollten wir uns etwas Neues überlegen.“ Das Karussell wird aller Voraussicht nach bleiben – zur Freude der Kinder.

