vor 56 Min.

Der Seniorenkreis feiert einen Gedenkgottesdienst

Gruppe aus Deisenhofen erinnert an 25 Jahre Begegnungsnachmittage

Der Seniorenkreis der Pfarrei Deisenhofen feiert heuer das Jubiläum 25 Jahre Begegnungsnachmittage. Der Monat November erinnert an unsere eigene Vergänglichkeit und steht unter dem Zeichen des Gedenkens an unsere Verstorbenen. Der Seniorenkreis nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, all derer zu gedenken, die die Veranstaltungen zu Lebzeiten besucht haben. Der Begegnungsnachmittag beginnt am kommenden Mittwoch, 13. November, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus, musikalisch gestaltet vom Männerensemble Binswangen unter der Leitung von Anton Kapfer. In Anschluss daran gibt es wie gewohnt Kaffee und Kuchen im Pfarrheim.

Alle Interessierten aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft und darüber hinaus sind eingeladen. (pm)